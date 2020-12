FHI: Slik viser smitteutbrudd hvordan koronaviruset har endret seg

I ukerapporten for uke 49 viser Folkehelseinstituttet (FHI) hvordan de har identifisert smitteutbrudd gjennom analyse av arvematerialet til viruset.

– Den eventuelle betydningen av de forskjellige genetiske undergruppene for virusets egenskaper er ennå uviss, understreker FHI om analysearbeidet som pågår.

Virus fra aktuelle utbrudd i Norge. Foto: FHIs ukerapport uke 49

Virus fra nylige utbrudd i Drammen tilhører både virus i en undergruppe sammen med virus fra Porsgrunn og Skien.

Mutasjoner

– Fellesnevneren for de fleste av disse virusene er L54F mutasjon i spike, B.1.1.64 virusene har D138Y i tillegg, skriver FHI.

Virus fra utbrudd i Rana og fra Rena leir skyldes nye importer og er ikke direkte smitte fra Trondheimsutbruddet, heter det i ukerapporten.

De to utbruddene som så langt har vært av særlig interesse på grunn av utbruddets art og endringer i spike-proteinet, er turistbussutbruddet og utbruddene i Trondheim og Hyllestad september/oktober, skriver FHI.

Virus fra utbrudd med forbindelse til turistbussen fra Rogaland i slutten av september tilhører en undergruppe med en endring som kan ha innvirkning på virusets evne til å binde og infisere celler.

Analyser av virus fra et nytt utbrudd ved Hyllestad viser at smitten skyldes ny importsmitte, og ikke videreføring av smitte fra tidligere utbrudd.

Smitteutbruddet ved Porsanger skyldes virus i en undergruppe som har gitt utbrudd i Troms og Finnmark siden tidlig oktober. Smitteutbruddet i videregående skoler i Tromsø er derimot ikke direkte etterkommere av virusene fra turistbussen tidligere i høst. Undersøkelsene tyder på ny import med lignende virus.

Påvist i Emiratene

Utbrudd i Våler i Solør bestod av virus tilhørende en hovedgruppe av virus som ikke er vanlig i Norge nå, ifølge FHI.

– Viruset har ingen vesentlige endringer i spike-proteinet. Lignende virus er ellers påvist tidligere i Emiratene og i Storbritannia, heter det i ukerapporten.

Virus fra utbrudd i Bergen i oktober viser seg å tilhøre en undergruppe som FHI ser langt færre av nå i november.

I forrige uke ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uken før. Andelen positive blant de testede gikk også ned.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver FHI i rapporten.

Fare for ny smitteøkning

FHI advarer imidlertid mot at situasjonen fremdeles er ustabil, med fare for ny smitteøkning, og de påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken.

– Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan være nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene, skriver FHI.

Blant tilfellene rapportert i de siste to ukene som var smittet i utlandet, var de mest vanlige smitteland Polen (19), Russland (13), Sverige (12), USA (9), Romania (7) og Tyrkia (6).

Av de 127 som var registrert smittet i utlandet i uke 48–49, hadde alle reist i land som krever karantene ved innreise til Norge («røde land»).

Andel positive blant de testede i uke 48 og 49 var høyest blant personer født i Irak (11,7 prosent per 1000 innbyggere), Eritrea (10,3 prosent), Pakistan (9,8 prosent) og Somalia (9,7 prosent).

Lavest andel positive blant de testede var blant personer født i Norge (2 prosent per 1000 innbyggere) og Sverige (2 prosent).

Blant totalt antall meldte covid-19 tilfeller med kjent fødeland siden pandemiens start, er det 36 prosent (13 228 personer) som er født utenfor Norge. Blant disse er det flest personer med fødeland Polen (1947), Somalia (1260), Pakistan (943), Irak (760), Eritrea (563), Afghanistan (499), Sverige (432), Syria (413), Tyrkia (343) og Iran (327). (TV 2/NTB)