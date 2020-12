Norsk dommerveileder skal skrive rapport om skandalekampen: – Hadde vært sjokkert

Øverst ser du TV 2s eksperter diskutere hendelsen

– Han sitter vel med samme inntrykk som alle andre. At dette kom brått på og at ingen hadde forutsett denne episoden. Hadde jeg vært i samme rolle som ham, hadde jeg vært sjokkert, sier NFFs dommersjef Terje Hauge til TV 2.

Jon E. Skjervold i 2002. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Tirsdag kveld ble fotballverdens søkelys rettet mot Paris da den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu angivelig uttrykte seg rasistisk i retning Basaksehir-benken.

Seansen som oppsto i etterkant endte med at lagene nektet å spille videre.

Ansvarlig for dommerne

Norske Jon E. Skjervold var i den franske hovedstaden som dommerveileder for det rumenske dommerteamet, som ikke får dømme videre når kampen gjenopptas i kveld kl 18.55.

Terje Hauge, dommersjef i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han var dommerveileder og representerer Uefa ved å være til stede fra dommerne ankommer til reiser hjem. Han skriver også en rapport på dommernes prestasjoner etter kampen, forklarer Hauge.

Blir i Paris

Skjervold vil etter all sannsynlighet forbli i Paris for å fullføre oppdraget sitt under kveldens oppgjør.

Hauge bekrefter at han har vært i dialog med 63-åringen.

– Jeg har tekstet med ham, men hva som ble sagt der får bli mellom Jon og meg.

– Hva tenker du om episoden?

– Det er utrolig uheldig at en fotballkamp avlyses på grunn av at dommerne bruker ord og uttrykk som blir oppfattet rasistisk. Det er fortvilende, og jeg har full forståelse for at det reageres som det gjør, sier Hauge.

– Vi skal ta et stopp i bakken og prate med våre dommere om hvor viktig dette er. Dette er en tankevekker for hvor viktig ord og representasjon er for å ikke bli misforstått, fortsetter han.

Uefa etterforsker

Det var kun gått 14 minutter av kampen på Parc des Princes da hendelsen oppsto.

Det rumenske dommerteamet får ikke dømme kveldens kamp. Foto: Charles Platiau / REUTERS

Det var i etterkant av en felling av den norske Basaksehir-spilleren Fredrik Gulbrandsen delte dommeren ut rødt kort til Basakeshirs assistenttrener Pierre Webo.

– Hvorfor sa du «negro», hvorfor sa du «negro», gjentok Webo flere ganger henvendt mot fjerdedommer Coltescu.

Det hele endte altså med at begge lagene gikk i garderoben i protest.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skrev i en pressemelding at det vil bli åpnet sak og at situasjonen skal etterforskes grundig.