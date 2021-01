– Den smaker faktisk kjøtt

Stadig flere nordmenn velger bort kjøtt, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Faktisk har andelen veganere og vegetarianere i Norge doblet seg på ett år, fra fire prosent i 2019 til åtte prosent i 2020.

Er du en av dem som ønsker å kutte ut kjøttet, eller rett og slett er mettet på kjøtt etter julen, kan en vegetarburger være et lettvint alternativ.

TV 2 hjelper deg har smakstestet hele 17 varianter du får kjøpt hos de store butikkjedene, og ifølge testpanelene er det mye godt å velge mellom.

I videoen over ser du hvilke vegetarburgere som har mest protein!

TOMMEL OPP: Testpanelene synes rødbetburgeren hadde god smak og konsistens. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg

– Juicy

Blant burgerne i testen finner man burgere laget av blant annet poteter, soya, bønner og rødbeter. Coop sin rødbetburger er en av burgerne som får mye ros av testpanelet.

– Den er juicy, også skjønner du at det er beter, sier Tarje Haakstad, som til vanlig jobber som daglig leder på Døgnvill Burger.

Kjøkkensjef på Kullt, Esteban Villalpando, er enig, og trekker frem rødbetburgeren som sin favoritt.

Se hele resultatet nederst i artikkelen.

Selleriburgeren fra Grønne Folk får også god karakter for å fremme råvarene godt.

– Cred for å lage noe som smaker grønnsaker, sier Haakstad.

– Smaker papp

JUICY BURGER: Panelet synes ikke burgeren fra Coop var god på smak. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg

Ikke alle burgerne imponerer testerne. Juicy Burger fra Coop får slakt, både for smak og konsistens.

– Det smaker papp. Altså våt papp, sier Villalpando.

Haakstad mener burgeren rett og slett mangler smak og konsistens.

– Du kan likeså greit gå og beite, mener Haakstad.

Lars Blomquist og Henrik Tune, som står bak Instagram-profilen Vegetargutta, mener at utseende på burgeren er bra, men at smaken er en skuffelse.

– Det minner meg om krydderet fra yum-yum-nudlene, sier Tune.

Burgeren havner derfor nederst med terningkast 1.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier de er overrasket:

«Coop Vegetardag Juicy burger ble nylig kåret til beste plantebaserte produkt i en europeisk kåring av egne merkevarer. Juicy-burgeren har gått inn på topplista som den mest solgte burgeren vår fra Coop Vegetardag-serie, så dette var overraskende.»

– Smaker kjøtt

Blant burgerne i TV 2 hjelper degs test er det flere varianter som både ser ut som kjøtt, og som også skal ha en kjøttlignende smak. Beyond Meat er en av dem som reklamerer med at burgeren deres smaker så likt kjøtt at man ikke vil tro at den er plantebasert. Ifølge testpanelene stemmer også dette.

– Imponerende at dette er grønnsaker, sier Haakstad om burgeren fra Beyond Meat.

– Den smaker faktisk kjøtt, sier Villalpando.



IMPONERENDE: Testpanelene ble imponert av smaken på Beyond Meat sin burger. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg

Blomquist og Tune synes både smak og konsistens er perfekt.

– Definitivt den beste burgeren, sier Tune.

Beyond Meat får en sterk femmer på terningen av panelene, og blir med det testens vinner.