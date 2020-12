Høie om en normal julefeiring: – Jeg må beklageligvis knuse den drømmen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) holdt pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag klokka 13.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, er også til stede.

Bent Høie (H) åpnet pressekonferansen med å knuse drømmen om en normal julefering.

– Nyheten om at en vaksine er på vei har nok fått noen til å drømme om at en julefeiring av det gode gamle slaget. Jeg må beklageligvis knuse den drømmen, sier helseminister Bent Høie (H).

Vaksine på vei

Helseministeren sier at vaksinen er på vei. Om godkjenning, produksjon og distribusjon går som planlagt vil arbeidet med å rulle ut en vaksine starte i Norge rett over nyttår.

Selv om hverken julen eller nyåret blir som vanlig, håper han at vi kan se frem imot en mer normal hverdag til sommeren.

– Til påske er mange av de som er mest utsatt forhåpentlig vaksinert, og til sommeren er ting nok mer som før, sier Høie.

Han kommer samtidig med en kraftig advarsel om å ta for lett på tiltakene. Helseministeren mener det kan få konsekvenser både for hvilke tiltak vi må leve med og om når vi kan få en vaksine.

Oppfordrer alle til å holde ut

Høie forstår at mange lengter til sommeren, men oppfordrer folk til å holde ut.

– Vi er mange som vil ha luen nedover ørene, jakken oppover haken og løpe så raskt vi kan forbi januar, februar, mars og april, frem til en sommer der vi kan kaste av oss luen, vrenge av oss jakken, til en hverdag vi har lengtet etter siden mars. Det kan vi ikke. Vi må tråkke oss traust gjennom hver dag mellom nå og sommeren, sier han.

Helseministeren påpeker at hvordan julen blir også avhenger av hvordan de kommende dagene blir.

– Mange av utbruddene vi har hatt skyldes at folk som kjenner hverandre godt ikke følger smitteregler og råd når vi er sammen. Vi må følge rådene, enten vi feirer jul innenlands eller utenlands, sier han.

Slik unngår vi tredje bølge

Helsemyndighetene har tidligere uttrykt en uro over muligheten for at mange kommer til å bli smittet i julen, som fører til en tredje bølge på nyåret.

Helseministeren forklarte også hvordan regjeringen mener at vi kan unngå dette:

– De som feirer jul med familie i utlandet må gå i karantene når de kommer tilbake. De som kommer fra utlandet for å feire jul med familie og venner her må i karantene når de kommer til i Norge. Slik kan vi unngå en ny bølge på starten av året, sier Høie.

– Jeg vet at mange er slitne, jeg vet at mange er leie av å følge råd og regler. Men om smitten skyter fart, blir det enda tøffere for de som er slitne fra før, sier han videre.

Advarer mot nye restriksjoner

Helseministeren minner om at en ny bølge vil føre til flere alvorlig syke og døde, i tillegg til at vi må leve med inngripende tiltak over lengre tid.

– Sykehusene vil få flere kritisk syke pasienter og flere slitsomme arbeidsdager med smittevernsutstyr. De som jobber på sykehjem vil få en tøffere hverdag, ettersom de må stenge for å holde smitten ute. En ny bølge vil også føre til flere restriksjoner for å stoppe smitten, sier han.

Han viser til at de som ikke får gå på skole og jobb får flere ensomme dager med hjemmeskole og hjemmekontor. De som jobber i serverings- og kulturlivet må leve enda lenger med usikkerhet.

– Og sist og ikke minst: en ny bølge vil føre til at kommunene må slå ned lokale utbrudd. Det innebærer at de som nå skal få det viktige ansvaret for å vaksinere må bruke tid på testing og smittesporing, sier Høie.

Endrer reglene for karantenehotell

Mæland åpnet pressekonferansen med å si at de har satset på å slå ned importsmitten denne høsten. Samtidig tok hun selvkritikk over at ikke alle reglene har truffet like godt.

– Når vi så økt importsmitte måtte vi få på plass nye tiltak. Vi lagde regler som sa noe om hvordan karantene skulle gjennomføres. De kom raskt på plass og har bidratt til å slå ned smitten. Samtidig har noen av reglene fått kritikk og opplevdes som urettferdig, sier Mæland.

På bakgrunn av dette presenterte regjeringen forslag til nye regler for ordningen av karantenehotell, som skal sendes på høring onsdag.

Endringer i forskriften

Hovedreglen er fortsatt at alle som kommer til Norge fra røde land må oppholde seg på karantenhotell. Nå gjøres det imidlertid ytterligere unntak fra ordningen.

– De som kan dokumentere leieforhold i Norge, men som ikke er bosatt her, kan oppholde seg der i karantenetiden, sier justisministeren.

I tillegg foreslås det at personer som hverken er bosatt eller eier eller leier bolig, kan oppholde seg på det som omtales som et egnet sted i karantenetiden.

– Det betyr at om man har et oppholdsrom, som er et enerom, at man har tilgang til eget kjøkken eller matservering og bad, uten å måtte være i nærkontakt med andre, sier Mæland.

Forslagene blir sendt på høring i løpet av dagen.

– Endringene skal fastsettes så fort som mulig, senest i løpet av helgen. Dagens endringer gjelder frem til de nye reglene er på plass, sier Mæland.

Truer med saftige bøter

Justisminister Mæland svarte også på spørsmål om hva som vil skje ved brudd på karantenereglene.

– Det er slik at politiet mottar tips, og da kan de sjekke hvor du oppholder deg, og om det er der du skal være. Om du bryter reglene kan du vente deg en saftig bot, sier hun til TV 2.

– Hva vil en saftig bot si?

– Et eksempel som er blitt nevnt er en trener som fikk 20.000 kroner. Slikt finnes det mer av. Det er politiets avgjørelse hva som er riktig nivå, men det er omtrent det en må regne med, enten man går på fest eller oppholder seg et sted en ikke har lov.

Ikke utvidede åpningstider

På spørsmål om det blir utvidet åpningstid for butikker og Vinmonopolet i desember, mener Høie at dette ikke er nødvendig.

– Dette rådet har også blitt fulgt opp av regjeringen. Det har vært møte mellom næringsministeren og barne- og familieminister i dag og med partene tilbakemeldingene fra partene er at de mener dette ikke er nødvendig, sier Høie.

Butikkene mener ifølge helseministeren at de har gode systemer for å håndtere dette og ønsker ikke å pålegge ansatte å arbeide utover normale åpningstider for høytiden.

Ustabil smittesituasjon

Under pressekonferansen betegnet FHI smittesituasjonen som fortsatt ustabil.

– Oslo og Viken har vært hardest rammet, med henholdsvis 223 og 194 meldte smittetilfeller per 100.000 innbyggere for uke 48 og 49 samlet, opplyste Live Vold i FHI.

Men disse områdene har også hatt en nedgang fra uke 48 til 49.

– Det har vært en nedgang i antall meldte nye smittetilfeller i alle aldersgrupper, foruten de mellom 60 og 79 år. Den største nedgangen er mellom 13 og 19 år. Der er nedgangen 28 prosent, sier Vold.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa på pressekonferansen at vi har tre ting vi kan glede oss over i forbindelse med koronasituasjonen nå. I tillegg adresserte han flere ting han er bekymret over. Se videoen over.