Politiet skjerper grensevaktholdet med umiddelbar virkning

Politiet skjerper grensene ytterligere i tiden fremover for å forebygge importsmitte.

Det opplyser de i en pressemelding.

Årsaken er at det er ventet en rekke sesongarbeidere til fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen.

– Politiet har allerede skjerpet grensekontrollen, men vi ser at det er behov for ytterligere skjerping. De som skal inn til Norge for å arbeide skal få komme inn, men vi ønsker å kontrollere at de som kommer oppfyller innreisevilkårene, sier politimester Heidi Kløkstad.

Politiet ønsker også at de som kommer har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen.

– I løpet av kort tid kommer det til å være døgnkontinuerlig kontroll på hvem som får passere grensen inn til Nordland, sier Kløkstad.

Grensekontrollen forsterkes med umiddelbar virkning.

Politiet påpeker at kontroller bare er ett tiltak for å hindre smitteutbrudd.

– Enda viktigere er det at næringslivet selv tar ansvar for at det ikke forekommer brudd på karanteneregler, legger de til.

Politiet har over tid hatt bistand fra Heimevernet og midlertidige stillinger til grensekontroll, i tillegg til et samarbeid med Tollvesenet.

Nå vil også UP bidra med ressurser, samt at politiet setter inn enda flere ressurser til grensekontroll