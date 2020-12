Sliter med å stoppe smitten – slik vil de nå ungdom

Selv om de nasjonale smittetallene ser ut til å flate ut, så er det noen områder som sliter med å stoppe smitten av koronaviruset. Særlig i Oslos østlige bydeler, der innvandrertettheten er høy, er dette en utfordring.

Samtidig viser de nasjonale tallene at det er vanskelig å få bukt med smitten på videregående skoler.

For smittesporerne i bydel Bjerke har den kombinasjonen stjålet mye tid.

– Hvilke personer er det mest krevende å spore?

– Skoleelever, sier Amalie Bekkelund Hole.

Hun har jobbet som smittesporer i bydel Bjerke siden mars.

En av Oslos største videregående skoler, Kuben, ligger i Bjerke. I dag har skolen registrert ti smittetilfeller de siste ti dagene. Enkelte elever her har blitt satt i ti dagers karantene hele tre ganger.

BJERKE: Mange av bydelens 32 500 innbyggere har minoritetsbakgrunn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er jo noen som er i karantene for tredje gang, og jeg skjønner at de er lei, sier Hole.

– Er folk på deres alder flinke til å holde karantenereglene?

– Nei, det er veldig mange som går ut, på tross av at de er i karantene, sier Odelie Simonsen. Hun er elev i andreklasse på Kuben videregående skole.

Nakstad tar til TikTok

Helsemyndighetene ser med bekymring på smittetallene blant videregående elever. Sammen med Folkehelseinstituttet har han og Helsedirektoratet lansert en kampanje på TikTok, Snapchat og Instagram.

– Hold deg hjemme når du er småsyk, så holder du skolen din frisk, er budskapet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreket dette under onsdagens pressekonferanse med regjeringen.

– Hold dere hjemme ved det minste snufs, sa Nakstad i sitt innlegg.

Amalie Bekkelund Hole tror de aller fleste er flinke, men understreker at kommunens smittesporingsteam ikke har mulighet til å sjekke.

– Vi vet jo ikke, det er jo veldig tillitsbasert, sier Hole.

Rektor Kjell Ove Hauge på Kuben videregående skole er derimot fornøyd med det han har sett av elevenes evner til å følge reglene.

– Ja, når de først er i karantene, så har jeg inntrykk av at elevene er veldig flinke til å holde seg hjemme. Det er nok ti lange dager, men mitt inntrykk er at elevene overholder reglene på en fin måte, sier han.

Flere utfordringer

Bydel Bjerke har 32 500 innbyggere, og var i midten av november det stedet i Norge som var hardest rammet av pandemien. På det verste hadde de godt over 700 tilfeller per hundre tusen innbyggere på 14 dager.

Hole var en av de som jobbet med sporing i bydelen i denne perioden. Hun forteller om flere tidkrevende utfordringer.

– På det meste jobbet jeg syv dager i uken, inkludert tre til fire dager med doble vakter. Det var veldig utfordrende, sier hun.

I dag er smittetallene i Bjerke mer enn halvert. Onsdag er det registrert 323,1 tilfeller per hundre tusen siste to uker.

– Vi er jo fortsatt ikke helt over, men det er i hvert fall mye bedre, sier Hole.

En utfordring er at svært mange ikke svarer på telefonen når smittesporingsteamet ringer.

– Vi er jo en bydel med veldig mange minoriteter og mye forskjellige folk, så det er ofte utfordrende. For det første er mange som ikke tar telefonen fordi det er et nummer de ikke kjenner. Så vi bruker veldig mye tid på å få tak i folk, sier Hole.

– Vi må bruke mye tolk. Det har gått mye i polsk og urdu, sier hun.

Først etter at kommunikasjonen er opprettet kan den egentlige jobben begynne; å kartlegge folks nærkontakter og bevegelsesmønster.

– Vi ser at det går litt ned igjen nå, etter den sosiale nedstengingen i Oslo, men det har jo vært personer som har hatt 200 nærkontakter, sier hun.

Når ikke ut

Helt siden pandemiens begynnelse har både regjeringen og Oslo kommune tatt selvkritikk på at de har slitt med å nå ut til enkelte innvandrergrupper.

Senest denne uken varslet både de nasjonale og lokale myndighetene ytterligere satsning for å bedre dette.

BYRÅD: Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Det er jo flere grunner som man kan anta at ligger under her, for hvorfor man har høy smitte i disse bydelene. Både at det er stor grad av trangboddhet og at det er mange som har yrker i førstelinja og som derfor er i kontakt med mye folk, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap).

– Hvordan skal dere sørge for å bedre dette nå?

– Nei, det er jo flere ting vi må jobbe med. Vi har både etablert flere testsentre ulike steder i Oslo. Både de permanente sentrene, men også mobile. Så må vi få ut informasjon, om både hvor du kan teste og hvorfor det er viktig. Vi har sikret at vi har flerspråklig kompetanse på testsentrene, og at koronatelefonen kan ta henvendelser på mange ulike språk, sier Hansen.