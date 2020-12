Norske Jotun piratkopieres over hele verden

Malingsselskpet Jotun er et av Norges største og mest kjente merkevarenavn i utlandet. Ifølge deres egen nettside er Jotun representert i over 90 land, og malingen de produserer har blitt levert til ikoniske bygg som for eksempel Burj Khalifa i Dubai.

Forfalskes over hele verden

Når en merkevare blir så sterk som Jotun, øker faren for at både navnet, logoen og selve produktet blir forfalsket. Det merker det norske selskapet godt.

– Mange steder i verden gjøres det kopier av våre produkter, vår logo eller av våre nettsider. Så ja, vi blir piratkopiert rundt omkring i verden, sier administrerende direktør i Jotun, Morten Fon, til TV 2.

SJEF: Administrerende direktør i Jotun, Morten Fon under et intervju med TV 2 i Shanghai, Kina. Foto: Simen Askjer / TV 2

TV 2 møtte konserndirektøren i Shanghai i fjor. Jotun har flere fabrikker i Kina, og Fon er tydelig på at de aktivt arbeider med å bekjempe forfalskninger av Jotun.

Bekjemper

– Det liker vi ikke, og derfor forsøker vi å gjøre noe med det. Jeg pleier å si at det er en utfordring, og det skal vi håndtere. Vi bruker krefter på det, gjennom advokater i Norge og advokater lokalt der det skjer, for å prøve å bekjempe det, sier Fon til TV 2.

I en serie reportasjer har TV 2 satt fokus på det som nå er verdens største kriminelle industri: Piratkopiering. Det finnes knapt et eneste produkt i noen varekategori som ikke blir forfalsket. Industrien drives av mafia og kyniske bakmenn som blant annet utnytter flyktninger og barn i sin jakt på rask profitt.

TV 2 har fått tilgang til unike bilder og videoer fra SKF, Svensk kulelager fabrikk, som viser at barn helt ned i fem-seksårsalderen blir brukt til å lage falske kulelagre merket med SKF.

– Hvilke eksempler av Jotun-forfalskninger har dere sett?

– Vi har sett nettsider som ligner veldig på våre, som gjør at vi fremstår som noe annet enn det vi er. Vi har sett produkter som har emballasje som ligner veldig på vår, men som ikke er fra oss, og vi har sett produkter som ikke er fra oss, som blir solgt i markedet, forteller Fon.

– Hva slags konsekvenser kan det få?

– Det er en risiko, en risiko for at produkter kan komme i markedet som ikke har den kvaliteten vi ønsker å levere, og det er en risiko for at man mikser Jotun med andre firmaer, som blir en omdømmerisiko, sier Fon til TV 2, og legger til:

– Til slutt kan det også få økonomiske konsekvenser.

– Hva gjør dere med dette?

– Vi jobber med å bekjempe dette. Vi har egne folk i Norge som ser på dette, også advokater. I tillegg til dette, bruker vi advokater lokalt der hvor dette oppstår.