Hassan (10) ble reddet fra sult-døden

Hassan Merzam Muhammad sitter i skuret som er hjemmet hans. Veggene er laget av jord og pinner, et teppe utgjør døren. På grunn krigen som har herjet hjemlandet Jemen siden 2015, har familien blitt tvunget på flukt fem ganger. For hver gang blir situasjonen deres verre.

I juli publiserte Reuters et bilde av Hassan, som vekket stor oppmerksomhet. 10-åringen veide da bare ni kilo.

Før og etter behandling mot underernæring: Det øverste bildet av Hassan er tatt i juli. Det nederste fire måneder etter. Foto: Reuters

En hjelpeorganisasjon betalte for behandling på sykehus, og Hassan ble gradvis bedre. Nå kan han gå og spise på egen hånd. Han leker til og med litt med en lekebil som noen har donert til familien.

Bedre, men ikke utenfor fare

Reuters har besøkt familien igjen, fire måneder etter. Hassan sitter med sin gule lekebil på fanget. Foto: Reuters

10-åringen slurper ivrig i seg nødrasjoner for underernærte barn - når de er tilgjengelige. Men det er de ikke ofte nok, fortviler familien. Derfor har Hassan begynt å gå ned i vekt igjen.

– Vi har ikke tilgang til næringsrik mat, kun ris og brød. Vi har ikke noe annet å gi til Hassan, forklarer onkelen hans, Tayeb Muhammad.

Nå veier Hassan 13,3 kilo, men den lokale klinikken slår fast at han fremdeles lider av akutt underernæring.

Fredsprisen utdeles til WFP

– Jemen står på randen av hungersnød. Verden må våkne. Det er ingen tvil om at 2021 vil bli enda verre, sier David Beasley, som er leder for Verdens matvareprogram (WFP).

Torsdag 10. desember mottar WFP årets Nobels fredspris. Utdelingen skjer digitalt på grunn av koronapandemien.

Verdens matvareprogram deler ut mat i Jemen, men slår alarm om mangel på støtte. Foto: WFP

FN-organisasjonen håper at prisen vil øke oppmerksomheten om verdens matkriser.

– Aller viktigst er betydningen som årets pris vil få for de 690 millioner menneskene som går sultne til sengs hver dag, sier WFP i en uttalelse. De peker på særlig fire land som er truet av hungersnød: Jemen, Sør-Sudan, det nordøstlige Nigeria og Burkina-Faso.

- Fredsprisen må ikke bli en hvilepute

Både WFP og de andre hjelpeorganisasjonene som er til stede i Jemen har gjentatte ganger slått alarm om situasjonen. Denne uken er generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland, på besøk i det krigsherjede landet.

– Behovene i Jemen er så store at det nesten ikke er til å forstå. 80 prosent av befolkningen er avhengig av nødhjelp, og over 600 000 barn er feilernærte.



Apeland påpeker at koronapandemien rammer de som allerede er rammet av sult ekstra hardt.



- I en situasjon der koronapandemien også truer våre egne befolkninger, i landene som vanligvis bidrar mest i denne typen katastrofer, er det lett å vende blikket innover. Men vi må fortsette å vende blikket utover. Behovene ute har ikke blitt mindre, de har blitt større.



Apeland mener at utdelingen av fredsprisen til WFP er på sin plass, fordi sult blir brukt som våpen i krig. Han advarer samtidig mot å la fredsprisen bli et hvilekjær i kampen mot sult.



– Det er veldig flott at WFP og ikke minst det å bekjempe sult får den anerkjennelsen det gjør gjennom fredsprisen. Men det må ikke bli noen hvilepute, for fredsprisen metter ingen munner.