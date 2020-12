Avfeier nytt utenlandsopphold: – Blir nok her til jeg blir båret av banen

Se Moldes avgjørende Europaligaen-bortekamp mot Rapid Wien på TV 2 Zebra torsdag. Sendestart 18.30 og kampstart 18.55!

Torsdag kveld jakter Magnus Wolff Eikrem (30) og Molde på et sterkt avansement fra Europaligaen borte mot Rapid Wien. Men uansett hvordan det skulle gå der, tyder absolutt alt på at Molde-supporterne vil kunne få glede av midtbaneeleganten i flere år framover.

For selv om 30-åringen over flere år har bevist at han er blant Eliteseriens aller beste spillere, er det ikke slik at han fortsatt går med en stor drøm om en siste tur til utlandet.

– Nei, jeg regner med at jeg blir her. Jeg har slått meg til ro med det. Det har heller ikke skjedd noe de siste sesongene som gjør at jeg tror det blir noe nytt utenlandsopphold, sier Magnus Wollf Eikrem til TV 2.

– Så regner med at du er tilbake i Molde for godt?

– Jaja, det gjør jeg. Men det valget følte jeg egentlig at jeg tok da jeg vendte tilbake til Molde for et par år siden. Det eneste unntaket er om det ut av intet dukker opp en klubb som tilbyr utrolig mye penger. Man vet aldri, men jeg jakter det ikke, sier Eikrem.

Han har kontrakt med Molde i to år til og fleiper overfor TV 2 om at han kanskje snart burde ymte frampå at han burde få et nytt kontraktsforslag fra Molde-ledelsen.

– Elsker fotball over alt på jord

Den kontrakten ble undertegnet da Magnus Wollf Eikrem vendte tilbake til Molde for andre gang foran 2018-sesongen. Da hadde Eikrem levd ut fotballdrømmen i både Heerenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders. Før returen til Molde i 2011 var han akademispiller i Manchester United.

– Nå regner jeg med at jeg blir i Molde til jeg blir båret av banen, til kroppen ikke fungerer mer. Det kan være om to, tre, fire eller fem år. Jeg skal i alle fall spille fotball så lenge jeg synes det er morsomt, sier Wollf Eikrem.

30-åringens kjærlighetserklæring til Molde er som musikk i ørene på Molde-trener Erling Moe.

– Det er vi «fole» glad for. Magnus har jo reist rundt i karrieren sin og opplevd mye i flere land. Etter at han vendte hjem sist, så synes jeg at han virkelig hart funnet seg selv. Vi har funnet en rolle til ham som passer han midt i blinken mener Molde-treneren.

Og ettersom Wolff Eikrem har planer om å spille fotball «så lenge det er morsomt», virker Moe overbevist om at det blir mange år.

– Jeg kjenner Magnus veldig godt og jeg vet at han elsker fotballen over alt på jord. Jeg tror ikke det finnes mange i Fotball-Norge som har stått og terpet mer på detaljer opp gjennom enn Magnus. Og det gjør han fortsatt, forteller Molde-treneren.

Nettopp på grunn av kjærligheten til fotballen sier Erling Moe at Molde-ledelsen aldri var i tvil om motivasjonen til Molde-generalens motivasjon da han vendte hjem som 27-åring.

Tror avansement kan gi nytt boost

Nå for tiden er i alle fall motivasjonen stor for Wollf Eikrem. Første steg er å ta seg videre i Europa og få to nye storkamper neste år.

Dessuten har det smertet å være så langt bak Bodø/Glimt i hjemlig serie.

– Om vi tar oss videre i Europa, så tror jeg det kan være et skikkelig «boost» inn mot neste år og neste sesong. For eksempel vil jo nye spillere vi skal hente se at Molde er et bra lag som kan være et fint steg i karrieren. I tillegg er jo det utrolig stort for klubben. Samtidig betyr jo det penger inn i kassen, sier Wollf Eikrem foran torsdagens møte med Rapid Wien.



I Østerrike vil Molde klare avansementet om de klarer minst uavgjort. Alle ettmålstap bortsett fra 0-1 vil også holde.

Selv om Molde har misset på Champions League-sjansen, er det romsdalingene som har best CV blant norske lag i Europa de siste årene.

Det er ikke tilfeldig, mener Eikrem.

– Spillerne vet jo at det er et veldig bra utstillingsvindu. Det burde absolutt være slik i Eliteserien også, men innerst inne vet alle at det er kampene i Europa alle følger med på. For mange er det ett steg opp og du er mer skjerpet. Du vet at hvis du slipper inn ett mål eller scorer ett mål, så kan det være den avgjørende forskjellen, sier Eikrem.

Dessuten tror han at Moldes spillestil de siste årene kan ha passet ekstra godt i Europa.

– Tradisjonelt sett har jo Molde vært et kontringslag. Vi har vært bedre når vi har fått lov til det, men det har vi ikke fått lov til så ofte i Eliteserien, sier Eikrem.

Tror ikke Molde unnes suksess

Han mener imidlertid at Molde har utviklet seg - og på det punktet får han støtte av Erling Moe.

– Selv om vi gjorde det godt i 2016, så mener jeg at vi har utviklet oss. I år har vi turt å være oss selv. Vi har håndtert å spille i en «vanlig formasjon», det gjorde vi ikke i 2016 da vi la om til fem mann i midtbaneleddet. Jeg tror vi har utviklet oss ved at vi over mange år har fått være med i dette selskapet. Hele veien har vi hatt fokus på å ha et eget spill, og det ser vi at lønner seg nå, mener Moe.

Nettopp det mener Eikrem blir nøkkelen foran torsdagens kamp der Molde tross alt klarer seg med uavgjort.

– Vi har alltid vært best når vi har vært offensive i hodet. Hvis vi reiser dit for å forsvare oss, så kan vi bli for defensive i tankegangen. Men det må selvfølgelig være en mix, sier Eikrem.

Med avansement torsdag vil nye millioner og to nye storkamper vente Molde neste år. Det vet midtbanestrategen at mange i Fotball-Norge ikke unner Molde.

– Jeg har fått med meg at vi kanskje ikke er hele Norges lag. Det er litt synd, for jeg mener det er viktig for norsk fotball at norske lag lykkes. Da Sarpsborg var med, så heiet jeg jo på dem. Men samtidig er det jo bare artig. Vi får bare bruke det som tennvæske, sier Wolff Eikrem.