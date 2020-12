Oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Istanbul Başakşehir i går kveld ble historisk. For første gang i Champions League fikk vi se to lag forlate banen i protest mot rasisme. Spillerne nektet å spille videre, og kampen ble til slutt stoppet.

De voldsomme reaksjonene mot fjerdedommeren kom spontant både fra Istanbul Başakşehirs støtteapparat og begge lags spillere. Hva var det egentlig som skjedde i Paris i går kveld? Og hvorfor skaper en bemerkning på rumensk så mye sinne, frustrasjon og protester?

Kjernen her er det rumenske ordet “negru”, som betyr svart på rumensk. For oss som ikke kan rumensk høres dette ordet veldig ut som ordet “n*gro”. Det er et ord veldig mange umiddelbart vil reagere ekstremt negativt på. Det ordet bærer med seg en historie preget av undertrykking, systematisk rasisme og grov diskriminering.

Når Pierre Webó oppfatter at han blir kalt “n*gro” av fjerdedommeren, er det helt naturlig at både han og spillerne reagerer voldsomt. Det at det kommer fra et medlem av dommerteamet gjør det hele ekstra problematisk.

Dommerteamet er autoritetsfigurer utsendt av UEFA for å kontrollere at alt i kampen går riktig for seg. Det er de som skal håndheve fotballens regler ute på banen, inkludert de reglene som handler om rasistiske ytringer.

Jeg er ingen ekspert på rumensk språkbruk, men jeg ser flere hevde at ordet “negru” på rumensk kun brukes om fargen svart, og ikke har de negative assosiasjonene lignende ord har på andre språk. Det er mye mulig, men det er ingen unnskyldning i denne situasjonen.

Når du er en del av et dommerteam i Champions League, er du på jobb for UEFA. Da kan du ikke kun forholde deg til hva som er greit i ditt eget hjemland. Du må forholde deg til hva som er greit i en internasjonal kontekst som Champions League. Du må forholde deg til at du har et internasjonalt publikum og er kampleder for spillere og trenere med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Etter årevis med “no to racism”-filmer fra UEFA og med den pågående debatten om rasisme som har preget fotballen det siste året må du som fjerdedommer forstå at du ikke kan bruke et ord som kan misforstås på den måten. Selv om du snakker på rumensk til en kollega, bør du forstå at akkurat dette ordet vil smelle i ørene til alle rundt deg som ikke kan rumensk. Særlig når du bruker ordet rettet mot en person.

Demba Ba var en av de tydeligste ute på banen i går kveld. Han forklarte også på en pedagogisk måte hvorfor fjerdedommerens utsagn var problematisk uavhengig av om “negru” kun brukes om fargen svart i Romania:

«Du sier aldri "den hvite fyren”. Du sier “den fyren”. Hør på meg, hvorfor må du da si “den svarte fyren” når du nevner en svart fyr? »

Det er unødvendig og ugreit at et medlem av dommerteamet refererer til en assistenttrener som "han svarte".

I diskusjonen om rasisme må man ofte skille mellom intensjon og effekt av ord og handlinger. Det er fullt mulig at den som sier noe ikke har en intensjon om å være rasistisk, men at effekten av ordene likevel er med på å opprettholde fordommer eller strukturer som er rasistiske.

Du mener kanskje ikke noe vondt med det når du spør noen med minoritetsbakgrunn “men hvor kommer du eeeeeegentlig fra?”. Men hvis du er nummer ti som stiller akkurat det spørsmålet den dagen, er det ikke rart om vedkommende føler at han eller hun aldri helt blir akseptert som norsk.

Demba Ba kommer fra Paris' forsteder og vet sannsynligvis altfor godt hvordan det er å hele tiden bli identifisert først og fremst på bakgrunn av hudfarge.

I dagens verden har hvite mange privilegier. Et av dem er å sjeldent behøve forholde seg til sin egen hudfarge. Hvis man aldri har opplevd å bli forhåndsdømt, diskriminert og marginalisert på bakgrunn av hudfarge kan det være lett å trekke på skuldrene av en sånn kommentar. Det er lett å si “jeg hadde ikke hatt noe problem ved å bli kalt han/hun hvite”. Men det er ikke det samme.

Dette er nemlig ikke en isolert kommentar eller en isolert hendelse. Denne hendelsen må forstås i en større kontekst. Det er summen av alle slengbemerkninger, stengte dører, forskjellsbehandling, stigmatisering og små og store hendelser som er viktig her.

Kampen mot rasisme i fotballen kan ikke reduseres til å bekjempe apelyder og bananskall fra tribunene. Det skal selvsagt slås ned på, men det er ikke nok å bare ta tak i den åpenbare rasismen. Den mer subtile rasismen kan ofte være vanskeligere å sette ord på, og den kan derfor være desto vanskeligere å bekjempe. Nettopp derfor var den kollektive protesten fra spillerne i går så viktig.