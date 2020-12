TV-kjendis frifunnet for voldtekt etter at nytt vitne dukket opp: «Han har sex på nabodoen»

Et nytt vitne dukket opp i lagmannsretten. Hennes forklaring bidro til at TV-profilen ble frikjent for voldtektsanklagen.

I desember i 2019 ble mannen i 20-årene dømt til fengsel i tre år og ti måneder. I tillegg måtte han betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

I forrige uke behandlet Frostating lagmannsrett anken. De har frifunnet mannen for både skyld og erstatningsansvar.

FORSVARER: Advokat Steinar Wiik Sørvik. Foto: NTB

– Vi er meget godt fornøyd med dommen, og han føler en enorm lettelse over å bli trodd. Det har vært noen tunge år med disse anklagene hengende over seg, uten mulighet til å ta til motmæle. Saken er en tragedie for alle impliserte, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, til TV 2.

Klienten hans har deltatt i flere TV-konsepter de senere årene.

To versjoner

Voldtekten han sto tiltalt for, skjedde angivelig natt til søndag 27. mai i 2018. Både mannen og den fornærmede kvinnen var på et utested i en by i på Vestlandet.

De har ingen relasjon til hverandre, men vet begge hvem den andre er.

Kvinnens versjon er at hun gikk inn i en bås på dametoalettet da han kom inn. I retten forklarte hun at de sto ansikt til ansikt, at han «fnøs av henne» og at han var «høy på seg selv». Hun hevder at han utsatte henne for vold før hun ble voldtatt.

Fornærmede har forklart at hun hele tiden gjorde det klart, både med ord og bevegelser, at hun ikke ville ha sex med tiltalte. Hun har forklart at hun ikke ropte, men at hun var «litt mer mot høyrøstet enn stille», ifølge dommen.

Kvinnen forklarte også at hun sa «nei» og «vær så snill, ikke gjør det», og at hun flere ganger slo hånda i veggene.

Sier stemningen endret seg

Mannens versjon er at han og kvinnen vekslet blikk på utestedet, at han ga henne et kompliment, og at de etter hvert bestemte seg for å være mer private. Derfor gikk de inn på dametoalettet. De kysset før de hadde frivillig sex, ifølge han.

Mannen forklarte at det også var andre personer på toalettet mens han og fornærmede var i båsen.

Kvinnens søster, som var på samme utested, kom etter hvert inn på toalettet. Ifølge mannen endret fornærmede væremåte, og stemningen endret seg da hun hørte søsterens stemme. Han gikk ut, vasket hendene og ordnet seg på håret.

Kort tid etterpå, cirka 02.30 om natten, fikk politiet melding om en mulig voldtekt. Den fornærmede kvinnen ble avhørt og kjørt til overgrepsmottaket.

Sendte snap

Før ankesaken i lagmannsretten dukket det opp et helt nytt vitne i saken.

Det kvinnelige vitnet forklarte at hun var i et avlukke på dametoalettet da tiltalte og den fornærmede kvinnen gikk inn i båsen ved siden av. Hun kjente igjen tiltaltes stemme. Vitnet mener at paret i nabobåsen hadde en god tone, og hun oppfattet at de hadde seksuell omgang.

Vitnet syntes situasjonen var litt pinlig. Hun tok deretter opp telefonen og sendte en Snapchat til noen få venner. Der skrev hun «NN (TV-profilens navn red. anm.) har sex på nabodoen».

Selve meldingen er ikke sikret, men mottakere av meldingen bekrefter at denne ble sendt til dem.

Vitnet sa i retten at hun ikke har inntrykk av at det foregikk noe mot noens vilje i nabobåsen. Vitnet dro deretter fra utestedet. Først noe senere kom søsteren til fornærmede inn på toalettet, ifølge dommen.

Det har ikke kommet opplysninger om at vitnet har forklart seg usant eller at hun har en personlig relasjon til tiltalte utover at hun har visst hvem han er, heter det i rettsavgjørelsen.

Vitnet reagerte selv da hun leste om dommen fra tingretten i pressen fordi gjengivelsen ikke var i samsvar med det hun selv hadde opplevd.

Fornærmede: – Utrolig urettferdig

Status er dermed at det nye vitnet forklarer at hun opplevde at samleiet var frivillig, mens fornærmedes søster mener å ha oppfattet en damestemme som sa noe sånt som «nei, nei, ikke der, ikke der».

Lagmannsretten mener det er «praktisk mulig at tiltaltes forklaring om at den seksuelle omgangen var frivillig, er riktig». Dermed ble han frifunnet.

TV 2 har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen. I en SMS skriver hun at «dette er utrolig urettferdig».

– Forrige dom ble veltet nå på grunn av ei som lang tid etterpå påsto at hun var der da dette skjedde, skriver hun.

Kvinnen sier videre at hun føler seg mistrodd, og at hun er ubeskrivelig skuffet. Hun er redd denne saken skremmer andre fra å anmelde voldtekt.

– Jeg føler at dommen ikke inneholder de faktiske bevisene og vitneforklaringene fra de andre som var til stede, sier hun.

Aktor i saken, statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, sier at hun må sette seg inn i dommen før hun kommenterer den og eventuelt hva påtalemyndigheten ønsker å gjøre videre.