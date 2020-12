Oslo-kvinne dømt for å tagge rasistiske utsagn på eget vindu

En kvinne i midten av 30-årene ble tidligere i år tiltalt for å ha diktet opp straffbare handlinger.

Ved syv anledninger tagget hun rasistiske utsagn eller andre truende utsagn på vinduet sitt i borettslaget hvor hun bodde.

Trusselen «Du skal dø islamist» og et hakekors ble tegnet på vinduet. Det ble også tagget «vi vil ikke ha deg her!» på vinduet og ytterveggen i borettslaget.

Kvinnen ble også tiltalt for å to ganger starte tilløp til brann utenfor vinduet. I avhør med politiet oppga hun en navngitt person som hun mistenkte å stå bak både taggingen og branntilløpene.

Avslørt av videoovervåking

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett møtte den tiltalte ikke frem første dag, og hun fastholdt deretter sine uriktige forklaringer, heter det i dommen mot den uføretrygdede kvinnen.

Åtte måneder etter at kvinnen hadde anmeldt de første hendelsene, monterte politiet videoovervåkingskameraer, uten at kvinnen var gjort oppmerksom over det.

Ifølge dommen i Oslo tingrett hersker det ingen tvil om at opptak som ble gjort utenfor bygningen ved flere anledninger viser at det var kvinnen selv som utførte disse handlingene.

I straffeutmålingen ble det lagt vekt på at hatkriminalitet er en prioritert sakstype, og at politiets hovedetterforsker har forklart at det ble nedlagt et betydelig antall timers arbeid i sakene som etter hvert viste seg å ikke være reelle.

– Dette er ressurser som isteden kunne ha vært benyttet til etterforskning av andre, reelle saker. Spesielt graverende anser retten det at tiltalte fortsatte virksomheten over lang tid og i form av ikke mindre enn ni falske anmeldelser – dette til tross for at hun alt fra det første tilfellet må ha sett hvilket alvor ser i denne type saker og det arbeid med disse som da nedlegges, skriver tingretten.

Krevde erstatning

Retten påpeker også ubehaget som kvinnens handlinger må ha utløst for de øvrige beboere i borettslaget.

– De må ha fått den tro at en beboer ble utsatt for en reell forfølgelse fra en for dem ukjent person som meget mulig kunne ha vært en av de øvrige beboerne, heter det i dommen.

Borettsvalget krevde erstatning på rundt 2200 kroner for omkostningene knyttet til fjerning av malingen som ble sprayet på vinduet.

Kvinnen er dømt til å betale erstatning til borettslaget og en straff på fem måneders fengsel, der 90 dager av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.