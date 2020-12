Daniel Særvoll (28) dømt til forvaring for omfattende overgrep

28-åringen sto tiltalt for 11 brudd på straffeloven, og ble felt på samtlige. Han er dømt for mishandling, voldtekter, vold og seksuell omgang med mindreårige.

Totalt er det 11 fornærmede i saken. Det eldste tiltalepunktet er fra 2009.

Tre av de fornærmede i saken, har barn med Særvoll. Flere av dem ble mishandlet mens de var gravide.

Han er nå dømt til ti og et halvt års forvaring, med en minstetid på syv og et halvt år.

– Jeg har en oppfatning av at mange av dem mener at det er viktig at andre ikke blir utsatt for det samme som dem. Domfellelsen viser at han over lang tid ikke har noen form for respekt for unge jenter. For ham har de vært en forbruksvare, sier Bjarte Aarlie, bistandsadvokat for den ene fornærmede kvinnen.

Totalt er Særvoll dømt for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, ett tilfelle av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, et tilfelle av voldtekt til samleie, fem tilfeller av mishandling i nære relasjoner, to kroppskrenkelser hvorav en grov, skadeverk og mishandling av hund. Forholdene i tiltalen strekker seg over en periode på tilnærmet 10 år, fra 2009 til 2019.

Snøball-effekt

Politets sak mot Særvoll begynte i april 2019, da en av hans tidligere samboere hadde fått nok og gikk til politiet. Ved en anledning skal 27-åringen ha løftet henne mot en vegg etter halsen.

De startet etterforskning av mannen.

En kilde opplyser til TV 2 at det også har kommet en ny anmeldelse mot Særvoll etter at han ble tiltalt.

Aktor i saken, statsadvokat Kristine Herrebrøden, sier at de er godt fornøyd med dommen.

– Påtalemyndigheten mener dommen fra Bergen tingrett er grundig og god. Tiltalte er domfelt for samtlige tiltaleposter og er idømt forvaring som straffreaksjon, i tråd med vår påstand, sier Herrebrøden.

– Saken er svært alvorlig, både på grunn av arten av lovbruddene, antall fornærmede og den lange tidsperioden tiltalen strekker seg over, men også på grunn av det klare handlingsmønsteret som går igjen for en rekke av tiltalepostene. Dette blir belyst på en god måte i tingrettens dom.

Stor gjentakelsesfare

Særvoll er også tidligere dømt for overgrep mot mindreårige.

I 2013 ble han dømt til tre års fengsel etter at han hadde hatt et seksuelt forhold til en 13-åring over tid. Særvoll var 18 år gammel da han begikk lovbruddet.

Den ferske dommen fra Bergen tingrett legger blant vekt på at Særvoll har vist manglende sperrer mot seksuell omgang med barn under 14 år. Et vitne som kjenner 28-åringen forklarte i retten at han hadde forklart at han synes det var vanskelig å forstå hvorfor det ikke var greit å ha seksuell omgang med barn under seksuell lavalder.

Aktor i saken bestilte en rapport fra rettspsykiatere for å kartlegge i hvilken grad det er risiko for at 28-åringen begår nye overgrep i fremtiden.

De sakkyndige konkluderte med at det er høy risiko for at han begår nye volds- og seksuallovbrudd.

– Det fremstår som at atferden hans ikke er særlig påvirkelig etter negative erfaringer. Dette finnes eksempler på fra barndommen, og i voksen alder har straffbare forhold blitt gjentatt etter soning, sa en av de sakkyndige, Ketil Joachim Ødegård under sin gjennomgang av rapporten.

De sakkyndige har diagnostisert 28-åringen med dyssosial personlighetsforstyrrelse, og forklart at det ikke finnes noen god behandling for lidelsen.

Underveis i rettssaken kom det en tilleggstiltale for et overgrep mot en 13 år gammel jente. Overgrepet skjedde i 2009.

Tar betenkningstid

Særvolls forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier til TV 2 at hans klient er skuffet over å ikke ha blitt hørt på noen punkter, og at han ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen.

– Han tar betenkningstid. Han ble ikke trodd på noe, sier Klomsæt.

Sjak Haaheim er bistandsadvokat for den ene kvinnen som har barn med Særvoll. Han forteller at de er glad for at Særvoll får en forvaringsdom.

– Min klient er tilfreds med resultatet og en grundig begrunnelse. Hun er opptatt av at ikke andre kvinner skal oppleve vold og krenkelser, slik som de fornærmede i denne saken, sier Haaheim.