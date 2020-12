Vil vaksinere Kristoff og lagkompisene: – Føler ikke vi bør stå først i køen

Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen er blant UAE Team Emirates-rytterne som vil få tilbud om å vaksinere seg mot koronaviruset når de ankommer lagets treningsleir i De forente arabiske emirater på nyåret.

Godkjente kinesisk vaksine

Cycling Weekly skriver at lageier Mauro Gianetti allerede er vaksinert etter å ha vært del av en testgruppe for den kinesiskproduserte vaksinen til selskapet Sinopharm Group.

EU er ventet å godkjenne en vaksine i løpet av de kommende ukene, og flere land i verden vil følge etter. Trolig kommer man i gang med massevaksinering i Norge, som er del av samarbeidet med EU, rett over nyttår.

Emiratene har godkjent den kinesiske vaksinen og opplyser onsdag at fase tre-testing viser at den er 86 prosent effektiv mot viruset.

– Vaksinen er blitt godkjent og vil bli tilgjengelig i De forente arabiske emirater i januar, ikke bare for laget, skriver UAE Team Emirates-laget i en epost til TV 2.

Vaksinasjonen gjennomføres i to doser og blir frivillig for ryttere og støtteapparat.

– Laget vil få vaksine ved ankomst og bli værende til 20. januar for å trene inn mot 2021-sesongen.

Ønsker mer informasjon

Da TV 2 snakket med Kristoff tirsdag denne uken, hadde ikke han fått noen informasjon om lagets vaksinasjonsplaner. Det på tross av at laget opplyser til TV 2 at rytterne er informerte.

– Jeg ønsker litt mer info om vaksinen før jeg eventuelt skal takke ja, sier Krisoff.

Ei heller Kristoffs norske lagkamerat, Sven Erik Bystrøm, har fått noen videre informasjon om vaksinasjonsplanene utover det han har lest i media.

– Litt spesielt er det jo. Men jeg regner med at de har en trygg og sikker plan rundt det, og at det ikke er noe eksperiment de utøver, sier Bystrøm til TV 2.

– Kommer du til å takke ja til vaksinen?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det. Jeg går ut fra at jeg kommer til å ta den, men jeg vil gjøre litt research på egenhånd først. Det er ganske tidlig i vaksineløpet.

Både Kristoff og Bystrøm måtte leve under et strengt regime etter at sykkelsporten returnerte fra koronanedstengningen. Bystrøm sier at han i perioder var nervøs for viruset og konsekvensene det bærer med seg, men reisingen rundt om i Europa gikk bra.

En vaksine vil kunne bære med seg noen positive fordeler, mener Bystrøm. Han er likevel delt i synet på at han kan bli en av de første nordmennene som får en godkjent vaksine.

– Det kan gjøre det enklere med reising og karantene. På en annen side føler ikke jeg at vi bør stå først i køen. Jeg har ikke et ekstremt sterkt behov for å ta den. Det finnes viktigere ting i livet enn sykkel. Så jeg får høre litt mer når det kommer informasjon fra laget, sier Bystrøm.

VANT NM: Sven Erik Bystrøm ble kåret til vinner av fellesstarten under NM i sommer etter en dramatisk fotofinish. Foto: Geir Olsen

Optimistisk før vårklassikerne

Bystrøm og Kristoff er for øyeblikket hjemme i Stavanger. Dueon har måttet legge om på planene som følger av koronapandemien og droppet en treningssamling i desember.

I TV 2s sykkelpodden denne uken sier Kristoff at han har lagt inn en treningsbolk med langturer nå i starten av desember før en litt roligere romjulsperiode venter. Værmeldingene i rogalandsområdet har vært gode, og derfor har han og Bystrøm kjørt sin egen mini-treningsleir.

For Kristoff, som skulle dratt til Gran Canaria i romjulen, blir julefeiringen gjennomført hjemme i Norge. Deretter blir det avreise til treningsleir i Midtøsten på nyåret.

– Jeg er jo alltid hjemme på høsten, men offseason ble en del kortere enn den pleier, så det kunne godt vært litt lenger til sesongstart, sier Kristoff.

Han har ikke spikret rittprogrammet for 2021, men vårklassikerne blir naturligvis et stort mål for den tidligere vinneren av Flandern rundt. Laget har signert solide Matteo Trentin, noe Kristoff mener vil styrke hans sjanser.

– Klassikerlaget neste år med meg og Trentin i spissen er en vesentlig forsterkning. Jeg håper og tror at det kan bære frukter. At vi har flere kort å spille på. Jeg har tro på at det samarbeidet skal fungere bra. Han har god kjørestyrke og jeg bedre spurt, så jeg tror vi kan utfylle hverandre, sier Kristoff, som likevel må se at hans rolle i laget er blitt svekket.

– Min rolle blir mindre viktig

Tadej Pogacars imponerende Tour de France-seier på sensommeren startet en ny tidsalder i laget. Rafal Majka er signert for å gjøre klatrekontigenten sterkere.

– Det blir fokus på å forsterke rundt Pogacar. Det vil være dumt ikke å gjøre det. Min rolle blir nok mindre viktig fremover. Klassikerne kan nok bli litt mindre viktig siden vi har en så bra sammenlagtrytter, sier Kristoff.

Bystrøm har fått spikret store deler av sin rittplan for sesongen. Han er ikke på listen til noen av de tre Grand Tourene, men blir å se i vårklassikerne sammen med Kristoff.

– Laget satser nok hardt mot Tour de France. Jeg ønsker selvfølgelig å sykle der selv om jeg ikke er på noe laguttakt, sier Bystrøm.

PS: 90 år gamle Margaret Keenan ble tirsdag den første i verden som ble vaksinert med Pfizer-vaksinen utenfor prøveperioden.