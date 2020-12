Regjeringen snur etter massiv kritikk: – Jeg synes de bør beklage

Kravet om karantenehotell ved innreise til Norge ble innført for å stoppe importsmitten. I stedet stoppet forskriften mange nordmenn fra å feire jul med sine kjære.

TV 2 har gjennom en rekke saker belyst hvordan ordningen slo urettferdig ut, gikk på bekostning av rettsikkerheten og hvordan den førte til forvirring, frustrasjon og fortvilelse for de som ble rammet.

Onsdag redegjorde justisminister Monica Mæland (H) for et forslag til endringer i forskriften, som skal sendes på høring onsdag ettermiddag.

Nyheten ble mottatt med jubel fra de som omfattes av endringen. Samtidig lever fortsatt andre med en usikkerhet om hvordan endringene vil slå ut i praksis. Samtidig nærmer juleaften seg med stormskritt.

GLEDER SEG: Marianne Madsen er fortsatt usikker på hvor datteren må være i karantene når hun skal hjem til jul. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Alene på juleaften

Marianne Madsen (61) fra Moss hadde lagt alt til rette for at datteren, som vanligvis jobber i København, skulle gjennomføre karantenen hjemme hos henne.

Ifølge regjeringen var ikke dette et egnet karantenested, så Madsen og datteren måtte forberede seg på å sitte alene i hvert sitt land på juleaften.

– Jeg ble veldig lei meg fordi jeg så for meg at hun ikke kunne komme hjem. Vi er bare to igjen i familien, som pleier å feire sammen med de tradisjonene vi har, og så forsvant plutselig den ene personen, fortalte Madsen til TV 2 tirsdag.

Moren forteller at hun satt på høyspenn og fulgte pressekonferansen i håp om at datteren skal kunne fly hjem den 17. og være i karantene hos henne i julen. Etter endringene ble presentert er hun fortsatt like oppgitt og forvirret.

GLEDER SEG: Marianne Madsen gleder seg til gjenforening med datteren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Foreslår endringer

Onsdagens forslag til endringer åpner for at alle som kan dokumentere et leieforhold i Norge, kan oppholde seg der i karantenetiden.

I tillegg ble det foreslått at personer som hverken er bosatt eller eier eller leier bolig, i karantenetiden kan oppholde seg på et «egnet sted» dersom de kan dokumentere at karantenereglene følges.

– Det betyr et oppholdssted med enerom, tilgang til eget toalett, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, sa Mæland.

Regjeringen skal utarbeide et skjema som må benyttes for å dokumentere at boligen er egnet, som man snart vil finne på helsenorge.no og på regjeringens korona-nettsider.

Endringsforslagene sendes på høring onsdag ettermiddag med 48 timers høringsfrist.

– Endringene skal så fastsettes så raskt som mulig etter høringen, senest i løpet av helgen. Dagens regler vil fortsatt gjelde inntil disse endringene er på plass, sa justisministeren på pressekonferansen.

Tiden renner ut

Ifølge Marianne Madsen er huset hennes egnet som karantenested ettersom hun kan tilby datteren en egen etasje med soverom, oppholdsrom og eget bad. Hun kan derimot ikke tilby et eget kjøkken.

– De færreste har to kjøkken i boligen sin. Er det tilstrekkelig at en forelder eller et familiemedlem lager middag på sitt kjøkken og servere det til personen i karantene?

– Kan du være et sted hvor du ikke har nærkontakt og får servering, er det det viktige, sier Mæland.

For Madsen blir dette for uklart og endringene tar for lang tid. Datteren må kjøre hjem på lørdag for å rekke å bli ferdig på karantenehotell før juleaften.

– Jeg fikk jo opp håpet da jeg hørte at det kom endringer, men nå har jeg mistet det igjen. Jeg vet ikke med sikkerhet om jeg kan servere datteren min mat slik at boligen godkjennes som karantenested. Den andre usikkerheten er tidsperspektivet omkring når søknadsskjemaet blir lagt ut, og når vi kan forvente svar. Tiden renner ut, sier Madsen.

Nå håper hun på at regjeringen klargjør reglene så fort som mulig, slik at hun og datteren slipper usikkerheten.

– Det er utrolig slitsomt å ikke kunne planlegge eller vite. Jeg har lyst til å bare kunne glede meg over å se datteren min igjen, som jeg ikke har sett siden i sommer, sier hun.

Splittet familier

Finn Olav Jøssang (36) og kona Silje Erlandsen Jøssang (31) fikk kjenne på hvordan ordningen om karantenehotell kunne slå urettferdig ut.

Silje er student ved Københavns universitet og kunne derfor gjennomføre karantenen på et selvvalgt, egnet sted når hun reiste hjem til jul. Finn Olav, som er arbeidstaker, ble tvunget til å tilbringe jula alene og isolert på et karantenehotell.

– At reglene kan være så vilkårlige og ubegripelige, og i praksis splitte opp par og familier, henger virkelig ikke på greip! uttalte Finn Olav til TV 2.

I likhet med Madsen fulgte også paret spent med på dagens pressekonferanse. Nå jubler paret over at regjeringen endelig har snudd.

– Det er først og fremst veldig gledelige nyheter. Vi har ventet på at de skulle ta til fornuft. Det er mye bedre at de fokuserer på at nordmenn gjennomfører karantenen på et egnet sted, sier Finn Olav.

Samtidig er det viktig for han å understreke hvor inngripende ordningen om karantenehotell faktisk har vært for mange.

GIFT: Finn Olav Jøssang (36) jobber som prosjektleder og Silje Erlandsen Jøssang (31) er psykologistudent. Begge bor i København, men ville hjem til jul. Foto: Privat

Krever beklagelse

Ekteparet hadde planene klare allerede i oktober, før ordningen om karantenehotell kom på plass.

De hadde tatt høyde for ti dagers karantene ved innreise, og dermed føyet til ti ekstra dager til juleferien. De skulle gjennomføre karantenen i utleiedelen til Siljes foreldres bolig i Sortland.

Finn Olav mener ordningen har skapt så mye kluss og hodebry på mange, at det er på sin plass at regjeringen beklager.

– Regjeringen står på sitt om at dette var nødvendig, men jeg mener at dette var en så sterk og ubegrunnet diskriminering mellom norske studenter og arbeidstakere i utlandet de burde beklage, sier han.

36-åringen håper at regjeringen i større grad vil rådføre seg med uavhengige eksperter før fremtidige ordninger hasteinnføres.

– Selv om dette er pandemi hvor man er avhengig av å ta hastebeslutninger, er det viktig at man sørger for at å ha rådført seg ordentlig og at det er juridiske er på plass. Da kan man kanskje klare å forhindre at så mange blir skadelidende i fremtiden, sier han.

– Var nødvendig

Monica Mæland åpnet onsdagens pressekonferanse med å forklare at økt importsmitte førte til at regjeringen raskt måtte sette inn regler for hvordan karantenen skulle gjennomføres. Hun innrømmet at noen av reglene har slått uheldig ut, men er samtidig klar på at ordningen var nødvendig.

– Ordningen har fått massiv kritikk og ble innført raskt. Ser dere nå at det ble for strengt?

– Nei, det var helt nødvendig. Vi måtte treffe mange raskt for å slå ned importsmitten. Så har vi sett at noen har mulighet til å opphold seg forsvarlig selv om de ikke eier bolig, og derfor gjør vi endringer nå, sier Mæland til TV 2.