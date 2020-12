Ut mot rike lands hamstring: – Spørs om Norge i det hele tatt burde ta imot vaksiner

Storbritannia, USA og Canada er blant landene som har sikret seg god tilgang til de eksisterende og kommende koronavaksiner.

I Canada har myndighetene skaffet seg en såpass stor beholdning at de kan vaksinere hele befolkningen fem ganger, skriver BBC.

Nå roper den ideelle paraplyorganisasjonen The People's Vaccine Alliance varsko, og uttaler at rundt 70 av de fattigste landene i verden trolig kun vil kunne vaksinere én av ti av sine innbyggere. Dette til tross for at selskap som AstraZeneca har lovet at 64 prosent av deres vaksiner skal gå til fattige land.

Ifølge en undersøkelse fra den ideelle organisasjonen Oxfam, som er en del av oppropet, vil 14 prosent av rike land kunne sitte på over halvparten av vaksinedosene.

– Om ikke noe dramatisk skjer, vil milliarder av folk verden over ikke motta en sikker og effektiv vaksine for Covid-19 på flere år, sier helsepolitisk sjef Anna Marriott, ifølge BBC.

Stor usikkerhet

Ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen, sier det er for tidlig å vite hvordan vaksinefordelingen vil skje.

– Oxfams gradering er basert på det som foreligger av kjente avtaler, og det jobbes nå på spreng med å etablere gode ordninger slik at vaksiner skal kunne brukes der de har størst behov raskest mulig.

Han legger til at utregningen forutsetter at vaksinene i alle inngåtte vaksinekontrakter blir godkjent, og at de virker.

– Og det vet vi rett og slett ikke enda. Foreløpig er én godkjent i Storbritannia, da ved nødgodkjenning, samt i Canada, sier han til TV 2.

USA hastegodkjenner

USA meldte fredag ettermiddag at også de vil hastegodkjenne Pfizers koronavaksine. I Norge og EU ventes dette å skje rundt nyttår.

– Moderna og AstraZeneca sine vaksiner er også kommet langt, og er lovende, men man kan ikke tro at alle vaksinene som er kjøpt inn, i såpass omfattende kvanta, blir godkjent, sier Røttingen.

– Da disse kontraktene ble inngått hadde vi en mer nøktern optimisme rundt hvor stor andel av dem som ble godkjent, og anslo rundt én av fem, basert på tidligere erfaringer, fortsetter han.

– Kan vi ende i en situasjon der rike land får vaksinert mange flere i sin befolkning enn fattige land?

– Man vil trolig få en situasjon der en større andel av befolkningen er vaksinert i den rikere delen av verden enn hos fattige. Men det vil også skje en rask utrulling her. Man får ikke kontroll på pandemien før alle får kontroll, sier Røttingen.

Han legger til at Covax, der 187 land deltar, skal sørge for vaksinefordelingen.

– Der er det ordninger som gjør at land kan bidra både med penger og vaksinedoser. Norge bidrar vesentlig til Covax og øker dette, selv om den endelige beslutningen i Stortinget ikke er tatt.

Ifølge Røttingen er den største begrensingen for vaksiner nå penger.

– Vi må sørge for at vaksinene som kommer i fullproduksjon blir fullfinansierte, slik at vi kan få kjøpt dem inn gjennom Covax. Før det får vi ikke mulighet til å fordele dem. Den andre barrieren er produksjonskapasiteten. Slik vi kjenner situasjonen er store deler av kapasiteten verden over i bruk til koronavaksiner nå, men også dette kan bli aktuelt å økes.

– Bør si nei

Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen, Kjell Arne Johansson, tror en vaksineskjevhet mellom rike og fattige land kan få store konsekvenser.

– Det blir som med andre sykdommer og infeksjoner. Flere folk i lavinntektsland kommer til å dø av koronaviruset, og flere av dem kommer til å være unge. En annen konsekvens er at vi kan få enda større forskjeller mellom land enn tidligere. Da kan ulikheten i helse og levealder øke, men med koronaviruset kan også økonomien rammes. Det bør stilles spørsmål ved om Norge i hele tatt burde ta i mot vaksiner. Det er i alle fall problematisk, sier han.

– Hvorfor mener du Norge burde si nei?

– Dette er et globalt rettferdighetsanliggende. Om man ser på verdensbefolkningen under ett, er land som India, samt en del afrikanske land, hardere rammet enn Norge. Slik kan man argumentere at Norge kanskje ikke burde fått så mange vaksiner, eller gitt fra seg en del av dem. Men jeg skjønner at det ikke er en lett debatt å ta i Norge. Men fordelingen er et problem, sier professoren.

Røttningen i Utenriksdepartementet forteller at et scenario der rike land som Norge får vaksinert sin befolkning, mens fattigere land ikke får det, kan få praktiske konsekvenser her hjemme:

– Det kan både være reiserestriksjoner, hinder for internasjonal handel og økt risiko for å importere ny koronasmitte. Det vil ta tid å få vaksinert hele verden, og det er alltid risiko for å importere ny smitte. En annen mulig risiko er at viruset vil utvikle seg i de landene som ikke får bekjempet det, og jo lenger det sirkulerer i stort omfang, jo større mulighet er det for at dette skjer. Det øker sjansen for at vaksinene vi har utviklet ikke fungerer like godt. Om viruset endrer egenskaper, kan vi få en ny introduksjon av det, sier han.