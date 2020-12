Bettina (30) reagerer på at yrket hennes blir fremstilt som rasistisk: - Ikke blackface

Eier av Bergen Spraytan AS, Bettina Beyer (30), ble overrasket da hun leste modell Rawdah Mohamed (28) sine uttalelser om spraytan i forbindelse med «blackface»-debatten.

– At spraytan blir satt som en kobling til «blackface» synes jeg er urimelig, sier Beyer til God kveld Norge.

30-åringen har jobbet med profesjonell spraytan siden 2013 og synes det er trist at spraytan blir fremstilt på en slik negativ måte.

– Som spraytan-ekspert provoserer det meg at Mohamed karakteriserer spraytan som en etterligning av mørkhudede med fokus på rasisme, sier hun.

Føler seg krenket

Rawdah Mohamed har tidligere sagt til God kveld Norge at hun reagerte på Mads Hansen sitt spraytan-bilde. Historien bak bildet er at han har tapt en golfkonkurranse og har fått flere lag med spraytan på huden som en straff for det i TV 2-serien «Alle gutta».

– All form for «blackface» er rasistisk. Enten det er svartmaling eller ekstrem bruk av spraytan for å etterligne mørke mennesker, sa Mohamed da.

Nå må TV 2 se å få slettet «Alle Gutta» fra Sumo. Slik rasisme tolererer vi ikke i 2020. pic.twitter.com/cI2MHqCePt — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 3, 2020

Hun fortalte også at det uheldige budskapet ved bildet ble at svart hud var straffen for taperen i golfkonkurransen.

Beyer forteller at spraytan daglig blir benyttet som et alternativ mot soling og et sunnere alternativ for å oppnå mørkere hud.

– At spraytan nærmest blir stemplet som et svartmalingsmiddel med fokus på rasisme, oppleves som en krenkelse for meg som arbeider og har karriere innen spraytanmarkedet, sier 30-åringen.

Beyer understreker at hun synes all form for «blackface» er rasistisk, men hun synes det er urimelig at spraytan blir satt som en kobling til «blackface».

– Selv med overdrevent bruk av spraytan er det ikke en kobling til «blackface» og ei heller et forsøk på å etterligne mørkhudede med fokus på rasisme, forklarer Beyer.

Hun forteller også at for mange kunder er overdrevent bruk av spraytan et frivillig og ønskelig resultat.

– Jeg vil tro, og håper, at Mohamed har misforstått Hansens mål med spraytan-bildet.

Mørk hud er estetisk vakkert

Beyer synes det er trist at spraytan har blitt en del av «blackface»-debatten.

ESTETISK VAKKERT: Opplevelsene til Bettina Beyer, som eier Bergen Spraytan, er at mørkere hud oppfattes som estetisk vakkert. Foto: Privat

– Mine opplevelser gjennom en årrekke har vist at spraytan brukes til alt annet enn rasisme, forklarer hun og legger til:

– Jeg opplever stor variasjon av mennesker som benytter seg av spraytan, hvor det er forskjellige hudproblemer, kroppsfasonger, yrker, alder og hudfarge.

Hun forteller at for mange kan det bety at de går for en mørkere hudtone enn det de opprinnelig har, og hun opplever ikke at det er et rasistisk motiv bak det.

– Tvert imot heller en positiv tilnærming og et syn på mørkere hud som estetisk vakkert, sier Beyer.

Rawdah Mohamed har ikke svart på henvendelsene fra God kveld Norge.