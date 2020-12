Texas vil ugyldiggjøre valgresultater i andre delstater

Søksmålet ble fremmet tirsdag av republikaneren Ken Paxton, Texas' Attorney General.

Paxton mener valgresultatene i Pennsylvania, Georgia, Wisconsin og Michigan må erklæres grunnlovsstridige, ifølge CNBC. En av begrunnelsene er at delstatene brukte koronapandemien som en «unnskyldning» for endringer i valgreglene som Paxton hevder var ulovlige.

Joe Biden fikk flest stemmer i alle de fire delstatene i presidentvalget i begynnelsen av november. Ifølge Paxton må konsekvensen av de påståtte grunnlovsbruddene være at delstatenes valgmenn ikke telles med når USAs neste president utpekes.

– Aldri sett noe lignende

Flere amerikanske jussprofessorer bruker uttrykk som «sprøtt» og «ko-ko» om Paxtons søksmål.

– Vi har aldri sett noe lignende, denne ideen om at én delstat i høyesterett kan hevde at stemmene ble avlagt på feil måte i en annen delstat, sier professor Paul Smith ved Georgetown University.

Han mener Texas kan få betydelige problemer med å forklare hvorfor delstaten har noe som helst grunnlag for søksmålet.

– Et stunt

Stephen I. Vladeck, jussprofessor ved University of Texas, skriver på Twitter at Texas har gått opp i ledelsen i kategorien «sprøeste søksmål angivelig for å utfordre valget».

Ifølge Vladeck er det nærmest utelukket at USAs høyesterett vil behandle søksmålet. Han beskriver det som et «stunt» – som likevel må anses som støtende og farlig.

Også myndighetene i de fire delstatene reagerer sterkt. Attorney General i Michigan, Dana Nessel, kaller søksmålet et PR-stunt.

En representant for myndighetene i Georgia, Jordan Fuchs, sier i en uttalelse at søksmålet er falskt og uansvarlig.

Påstander om valgfusk

Også USAs president Donald Trump har kommet med en rekke påstander om at det offisielle valgresultatet må endres slik at han kan beholde makten. Hans begrunnelse er påståtte tilfeller av valgfusk – som ikke er blitt dokumentert eller bevist.

Ikke bare Ken Paxton i Texas, men også en del republikanere i andre delstater har sluttet opp om Trumps kampanje. Ett eksempel er 64 folkevalgte republikanere i Pennsylvania som har undertegnet et krav om at Kongressen må hindre at delstatens valgmenn stemmer på Biden.

Så langt er det lite som tyder på at de republikanske kravene og søksmålene vil få noen reell innvirkning på utfallet av valget.

Attorney General er en stilling med varierende oppgaver og ansvarsområder i de ulike amerikanske delstatene. Ansvarsområdene kan tilsvare regjeringsadvokat, justisminister i delstatsregjeringen eller hovedansvarlig for påtalemyndigheten. Attorney General på føderalt nivå er USAs justisminister.