Vil forby First Price: – Vi kommer ikke til å ha råd til mat på bordet

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen:

Mest mulig egne merkevarer er ikke et mål i seg selv for oss. Vi er først og fremst opptatt av å tilby et best mulig produktutvalg og er den fremste kanalen for industriens merker og produkter, og slik ønsker vi også at det skal være. Men vi mener at våre egne merkevarer bidrar til økt konkurranse og mangfold i produktutvalget og dermed er et gode for kundene. EMV er for NorgesGruppen først og fremst er verktøy til å oppnå nettopp dette.

Å forby EMV tror vi ikke vil føre verken til lavere priser eller bedre utvalg, snarere tvert imot. I dag er våre egne merker med på å skape konkurranse innenfor kategorier der det er få leverandører fra før. Det bidrar både til bedre konkurranse på pris og til at kundene får flere produkter å velge mellom, spesielt i kategorier der konkurransen ellers ville vært liten.

Det er heller ikke slik at EMV primært er kopier av eksisterende merkevarer. Tvert imot drives det produktutvikling og innovasjon i stor skala innenfor våre ulike merker. Premium-serien Jacobs Utvalgte er et godt eksempel på det. Dette merket oppstod for 11 år siden da vi så at det var rom for flere produkter i premium-segmentet, men industrien var ikke interessert i å utvikle dette spesielt for oss. Dermed ble løsningen å gjøre det selv, og jeg mener jo bestemt at Jacobs Utvalgte har vært et viktig bidrag til utvalget av høykvalitetsprodukter og vært et viktig tilskudd til utvalget i norsk dagligvarehandel.

Vi mener at et forbud mot EMV både vil ramme kundene med liten kjøpekraft, og vi mener også at det vil kunne få utilsiktede konsekvenser gjennom at noen leverandører da vil kunne få tilnærmet 100 prosent markedsandel i sine kategorier. Det igjen vil føre kunne føre til svekket konkurranse og dermed økte priser. Det vil også kunne føre til et smalere vareutvalg i flere kategorier.

Ole Førre Skogstø, direktør for innovasjon og EMV i Rema 1000:

EMV-sortimentet vårt er en sterk bidragsyter til mangfold i våre butikker. Her finner du et bredt spenn fra våre billigste alternativer til premiumprodukter, for eksempel Stange og Kolonihagen. Veldig mye er norsk- og lokalprodusert, som Solvinge fra Trøndelag og Spekeloftet på Hemsedal. Vi har også mye økologisk, og varer som byr på nye smaksopplevelser for mange kunder. De som fortsatt tror EMV bare er en måte for kjedene å kopiere produktene til de kjente merkevarene har nok ikke fulgt med på en stund – det er mye innovasjon både hos oss og konkurrentene.

Merkevarer har fortsatt den viktigste posisjonen i mange av hyllene våre, og kundene våre setter alltid pris på å finne de kjente og kjære varene. Vi må også understreke at de norske merkevarene i stor grad leverer utrolig høy kvalitet, og det er en grunn til at de har en så sterk posisjon. Samtidig gjør det butikkene mer interessant når vi som står nærmest forbrukeren kan lansere nye produkter litt enklere enn gjennom merkevarene, eksperimentere litt, og gi kundene våre et bredere utvalg. I tillegg har det kostnadsfordeler som ofte er umiddelbart synlige på prislappen.

Den politiske diskusjonen får politikerne ta, men vi satser på EMV fordi kundene våre vil ha produktene, mangfoldet og de lave prisene det gir – i godt samspill med merkevarene de kjenner fra før. Uten EMV hadde nok de forskjellige dagligvarekonseptene vært enda likere hverandre, og det er det til syvende og sist kundene som taper på.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge:

Tanken er sikkert god, men tiltaket bommer på målet. Dette vil ikke føre til billigere mat eller større utvalg i norske dagligvarebutikker. Forslaget vitner om at man ikke har tilstrekkelig kunnskap om funksjonene til egne merkevarer og hva det er. Egne merkevarer fra Coop er den andre største brukeren av NYT NORGE merket, og utvikler og lanserer et mangfold av produkter slik at forbruker skal ha større valgmulighet når de står i butikk. Ser vi på resultatene i mange produktkåringer, som NM i kjøtt, er det tydelig at Coop sine egne merkevarer har en meget bra innovasjonsplattform som fremskaffer spennende nye varer til konkurransedyktige priser.

Coops egne merkevarer er populære hos kundene, som også er våre eiere. Vi har mange prisbevisste kunder, særlig i våre lavpriskjeder Extra og Obs, som handler våre billigste alternativer under merkenavnet Xtra.

EMV har vært et meget viktig verktøy for å tilby kundene våre gode kvalitetsvarer til en gunstig pris. Vi har alltid sluttbruker i tankene når vi utvikler produkter, for å sikre at de finner det sortimentet de forventer i butikkene våre. Ingen har vel unngått å se Konkurransetilsynets rapport som dokumenterer hvordan flere av de største merkevareleverandørene har enorme forskjeller i prisene til sine kunder.

Samtidig er det viktig å minne om at vi også har egne merkevarer innenfor andre prisklasser – også premiumvarer under merkenavnet «Smak*» og eksempelvis den økologisk produktserie vår Änglamark, samt at vi tilbyr et stort utvalg av vegetarprodukter under serien Coop Vegetardag. Dette er produkter som sørger for innovasjon, matmangfold og ikke minst skaper sunn konkurranse opp mot leverandører som i mange tilfeller er dominerende. Dersom alle egne merkevarer skulle forsvinne, vil det være et stort tap for norske forbrukere.