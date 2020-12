Regjeringen dropper innstramming av boliglånsforskriften

Finanstilsynet har foreslått å stramme inn boliglånsforskriften, og dermed gjøre det vanskeligere å ta opp boliglån. Finansdepartementet slår fast at de ikke vil følge tilsynets forslag.

Finanstilsynet har foreslått at man skal gjøre det vanskeligere å ta opp boliglån for å «motvirke oppbygningen av gjeld i sårbare husholdninger».

I en pressemelding onsdag opplyser Finansdepartementet at dagens boliglånsforskrift i hovedsak videreføres slik den er i dag.

– Vi har besluttet å videreføre bestemmelsene i utlånsforskriftene i en ny periode på fire år, men med en evaluering midtveis. På den måten gir vi både folk og banker forutsigbarhet, samtidig som det forplikter en jevnlig vurdering av om kravene er godt tilpasset situasjonen i markedet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Fungerer godt

Regjeringen slår sammen det som tidligere var to ulike forskrifter til en felles utlånsforskrift. Den nye utlånsforskriften skal gjelde i fire år til 31. desember 2024, men vil bli evaluert høsten 2022.

Finanstilsynet har foreslått å stramme inn boliglånsforskriften, blant annet ved å sette grensen for gjeld i forhold til inntekt lavere og å redusere fleksibilitetskvoten.

Forslagene ble sendt på høring, og i høringsrunden kom det frem at det er bred oppslutning om hovedlinjene i forskriften slik den er i dag, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

– Dagens forskrifter fungerer godt. Jeg ser derfor ingen grunn til å stramme inn. Spesielt ikke nå som mange opplever økt usikkerhet om sin økonomiske fremtid, og vi har sett en mer dempet gjeldsvekst gjennom det siste året, sier Sanner.

Låneregler

Formålet med boliglånsforskriften er å bidra til en bærekraftig utvikling i norske husholdningers gjeld. Forskriften inneholder rammer for hvem som skal få innvilget boliglån hos bankene.

I dagens forskrift er det blant annet bestemt at man må ha minst 15 prosent egenkapital for å ta opp lån. Hvis du kjøper en sekundærbolig (bolig nummer to), er kravet 40 prosent.

Boliglånsforskriften slår fast at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Du må også tåle en renteøkning på fem prosentpoeng for at lån skal innvilges.

Bankene kan i et begrenset antall tilfeller se bort fra boliglånsforskriften når de gir ut lån, gjennom en fleksibilitetskvote.

Utenfor Oslo kan ti prosent av verdien av lånene banken innvilger hvert kvartal være lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. I Oslo kan åtte prosent av utlånsvolumet være lån som ikke oppfyller alle krav.

Ny bestemmelse om «omstartslån»

Finansdepartementet mener fleksibiliteten er spesielt viktig for førstegangskjøpere, og fleksibilitetskvoten videreføres derfor slik den har vært.

– Fleksibilitetskvoten gir bankene rom til å utøve godt bankhåndverk også når kunder ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Fleksibiliteten er spesielt viktig av hensyn til førstegangskjøpere med god betalingsevne, men begrenset egenkapital, sier Sanner.

Etter forslag fra Finanstilsynet er det fastsatt en ny bestemmelse som gjelder ved restrukturering av gjeld i form av såkalte omstartslån. Endringen gir bankene mulighet til å gjøre unntak fra forskriftens krav.

– Forskriften skal ikke være til hinder for at bankene kan finne gode løsninger for kunder som trenger hjelp. Endringen gjør det lettere for bankene å hjelpe dem som har dyr forbruksgjeld som de ikke kan betjene, sier Sanner.

Ønsker mer vekt på betalingsevne

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er fornøyd med at boliglånsforskriften videreføres.

– Boliglånsforskriften har i all hovedsak fungert etter hensikten, og det ville vært svært uheldig om Finanstilsynets radikale endringsforslag ble tatt til følge i en tid hvor man heller bør søke forutsigbarhet og stabilitet i boligmarkedet og norsk økonomi, sier Geving.

Forbundet mener at man i tillegg burde lagt større vekt på låntakers betjeningsevne, enn boligkapital og tilleggsikkerhet som mange unge låntakere får av foreldre.

– NEF har foreslått en ny bestemmelse som åpner for at førstegangslåntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning for eksempel i form av rentebinding på̊ lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel, sier Geving, og fortsetter:

– Vi tar til etterretning at finansministeren i denne omgang ikke har fulgt opp NEFs forslag.