Kinesiske biler er på full fart inn i Norge. Ett av de nye merkene som skal debutere neste år, er Hongqi (uttales Hongchi, i tilfelle du får litt krøll på tunga, her).

Aldri hørt om dem? Kanskje ikke så rart. De har ikke akkurat vært mye omtalt i andre land enn hjemlandet – før nylig.

Men bak dette merket står FAW-gruppen. Ikke hørt om dem, heller? Da er det bare å merke seg navnet med en gang. Dette er en av verdens største bilprodusenter. Og de øker hele tiden. Eksplosivt.

Nå skal de innta Norge, også. De vil de gjøre med en elektrisk SUV – med det klingende navnet E-HS9.

Det er Motor Gruppen som skal stå for importen i Norge. De har fra før merker som Mitsubishi, Renault og Dacia.

Som du ser av bildene, E-HS9 er en bil du legger merke til. I Kina er Hongqi et premiummerke – og det merkes at ambisjonensnivået er høyt. E-HS9 er selve flaggskipet. Den er 5,2 meter lang, og veier rundt 2.610 kg.

To batteripakker

El-SUVen blir tilgjengelig med to batteripakker: 99 eller 85 kWt. Det skal gi en estimert rekkevidde på henholdsvis 400 og 450 kilometer, med utgangspunkt i WLTP. Begge variantene har 4x4.

Toppmodellen har to elmotorer – som gir totalt 551 hk/670 Nm dreiemoment på toppmodellen. Alternativet er 436 hk.

Med den høyeste effekten klarer E-HS9 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

Etter innspill fra Norge, kommer den også med hengerfeste, og kan trekke 1,5 tonn.

Liten nyhet - men viktig for mange norske kunder

Dette er en bil som kommer til å ruve på norske veier!

Fra 620.000 kroner

Da tipper vi mange lurer på prisen. Den må sies å være konkurransedyktig: 620.000 kroner for innstegsmodellen (85 kWt / 426 hk / 0-100 km/t 6,5 sek.).

Premiummodellen vil starte på 700.000 kroner (99 kWt / 551 hk) – mens den fullspekkede toppmodellen koster 780.000 kroner.

Med dette legger de seg betydelig under for eksempel Tesla Model X, som på sett og vis er eneste sammenlignbare konkurrent.

Motor Gruppen vil ikke si hvilke ambisjonsnivå de legger seg på, med tanke på solgte biler.

– Under 750 biler i 2021, er skuffende. Men over 1.000 er bra – og over 2.000 er fantastisk, sier Magnus Brask Rustad, konsernsjef i Motor Gruppen.

Knallsuksess for "nytt" kinesisk merke i Norge

Digitalfaktoren er høy i dette interiøret.

– Noen må nok måle opp garasjen

– Vi har brukt tid på å bestemme oss for hvor vi skal posisjonere oss, med tanke på pris. Det er et premiumprodukt, samtidig som vi snakker om en helt ny merkevare. På grunn av det siste, gir vi litt "rabatt" i prisingen vår. Vi skjønner at E-HS9 ikke er for alle. Noen må nok måle opp garasjen, før de vurderer den, smiler Knut G. H. Aas i Hongqi og HBI Norge.

Men målet er at Hongqi skal bli et volumprodukt i Norge.

Rolls-Royce-sjef

Designet på bilen er det forøvrig Giles Tyler, tidligere Rolls-Royce, som står for. Han har for eksempel verdens dyreste SUV, Cullinan, på samvittigheten. Og den er ikke heeelt ulik E-HS9, når det kommer til design.

I Norge fås Hongqi E-HS9 som seks- eller sjuseter. Alle modellene har tre 16,5" skjermer – og en 9" skjerm. De tre største dekker hele dashbordet. Foran føreren er digitale instrumenter, i midten infotainment – og til høyre en egen skjerm for passasjeren. Sistnevnte er tilpasset for eksempel internett, filmer og netthandel.

Den minste skjermen brukes til klima og seter med massasje.

Trådløs oppdatering er naturligvis på plass, og ja, GDPR er ivaretatt også for Europa.

Her lager de verdens mest eksklusive biler

Konsernsjef i Motor Gruppen, Magnus Brask Rustad, gleder seg til å begynne salget av Hongqi i Norge. De første kundebilene er ventet å bli levert til høsten neste år.

24 lagringsplasser

En stor bil har mye plass til lagring. E-HS9 har 24 lagringsplasser (!), inkludert mulighet for frunk (bagasjerom foran) og et digert bagasjerom bak. Frunken er ikke på bilen opprinnelig, men kommer til å bli tilpasset i Norge.

Head up display med AR-teknologi, digital nøkkel, Matrix-lyd, 24 sensorer som overvåker forholdene rundt bilen og en avansert autopilot som gjør at bilen kan finne parkeringsplass og parkere selv, er noe av utstyret du kan få.

Hurtiglading er mulig med opptil 120 kW. Status for ladingen vises i dioder oppover C-stolpen.

Med lengde på 5,2 meter blir dette en av de største SUV-ene du kan kjøpe i Norge.

Mange som vil selge

Nærmere 50 av deres forhandlere har søkt om å få være forhandler av Hongqi.

- Det er mange som tenner på dette. Vi utelukker heller ikke at det kan bli forhandlere utenfor vårt system. I løpet av våren bestemmer vi oss for hvem som skal være forhandlere, sier Magnus Brask Rustad, konsernsjef i Motor Gruppen.

- 20-tallet kommer til å bli kinesiske bilers tiår, sier Brask Rustad.

Allerede til høsten skal de første norske kundene få bilene sine. Hongqi gir 5 år/150.000 kilometer garanti.

Få med deg videoen av Hongqis nye SUV øverst i denne artikkelen.

Spår at halvparten av bilforretningene blir borte

Hongqi H-SE9 er på plass i Norge. Dette er imidlertid ike en helt ferdig produksjonsmodell. De kommer først til sommeren - og neste høst er planen å levere ut de første kundebilene. Les mer

Video: Her er Volvos nye elbil endelig i Norge