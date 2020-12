Stines pappa var alkoholiker – har spesiell oppfordring til nordmenn

Stine Marie Stenby vokste opp med en far som var alkoholiker. – Jeg tror han sa at han hadde et problem med alkohol én gang, men det var etter at jeg tvang han til å si det.

Vinmonopolet melder i disse dager om rekordsalg av alkohol. I tillegg er mange samlingsteder borte der voksne normalt drikker alkohol.

Organisasjonen Av-og-til er nå ekstra bekymret for dette i år, på grunn av koronapandemien. Det gjør at barn er ekstra sårbare, mener de.

– Vi har flyttet på stedene der vi tidligere drakk alkohol. Før var dette på barer, restauranter eller fester. Mye av den alkoholen vi drikker nå, drikkes hjemme innenfor husets fire vegger. Vi er redd for at barn blir eksponert for mer alkohol nå enn til vanlig, sier Randi Hagen Eriksrud.

Hun er generalsekretær i Av-og-til.

PAPPA DRAKK: Da Stine var 19 år gammel konfronterte hun faren sin om hans alkoholproblem. Foto: Privat

– Han måtte ha den ølen

Stine Marie Stenby vokste opp med en far som var alkoholiker.

– Det er mange år jeg ikke husker. Det betyr nødvendigvis ikke at min far var synlig beruset, men jeg husker mer fra da jeg var 12 til 13 år. Når mamma var borte, kunne kanskje ikke pappa kjøre eller hente meg fordi han måtte ha ølen sin, forteller hun til God morgen Norge.

Hun sier hun har følt mye på utrygghet og har mange følelser fra barndommen som blusser opp i kroppen, når det kommer til alkohol.

Faren hennes døde for fem år siden etter mange år med alkoholmisbruk.

– Jeg har alltid hatt mamma, besteforeldre, tanter og onkler rundt meg i jula, men i tidlig voksen alder er det noen episoder som har satt seg, sier hun.

Konfronterte faren sin

Da hun var 19 år konfronterte hun pappaen sin. Hennes daværende kjæreste begynte å stille spørsmål om farens oppførsel. De ba faren om å søke hjelp for sitt alkoholproblem.

– Det er noe som tilsynelatende skulle gå bra, men han var ikke mottakelig for hjelp, sier hun.

ØNSKET Å HJELPE FAREN SIN: Foreldrene til Stine søkte e råd med tanke på farens alkoholproblem. Foto: Privat

Stine mener at faren ikke ville innrømme at han hadde et alkoholproblem.

– Jeg tror han sa det en gang at han hadde et problem med alkohol, men det var etter at jeg tvang han til å si det, sier hun.

Det er spesielt én episode som Stine aldri kommer til å glemme. Det var den jula hun var høygravid med sitt første barn.

– Pappa veldig full rett etter middag og han styrte showet. Det minnet har brent seg fast, forteller hun.

Etter denne julekvelden, har hun tenkt på alle de barna som er redde for å oppleve dette hver jul.

Bevisst forhold til alkohol

Generalsekretær i Av-og-til mener ikke at man ikke skal drikke noe i det hele tatt i jula, men heller ha et klart bevisst valg til hvor mye man drikker.

– Vi ber alle voksne, foreldre og besteforeldre om å stille seg spørsmålet: «Hvor mange glass tåler barnet mitt?»

SE DET GJENNOM BARNAS ØYNE: Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i Av-og-til. Hun mener man skal ha et klart bevisst valg til hvor mye man drikker. Foto: God morgen Norge

Hun forteller at barn reagerer annerledes når voksne drikker, enn det mange kanskje er klar over.

– Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. Vi tror kanskje at vi blir morsomme, men det trenger virkelig ikke være det for barna, sier Hagen Eriksrud.

Hun tror nok at noen voksne er litt naive og tenker at det ikke påvirker barna våre selv ved normal bruk av alkohol.

– Barn ønsker seg voksne som er sånn som de alltid er. Det er det som gir de trygghet og forutsigbarhet. Når vi drikker endrer vi oss tidligere enn vi tror, sier generalsekretæren.

Husker morfar som en god mann

Med årene har Stine fått tre barn selv. Hun forteller at to av dem var nok for små til å huske at morfaren var beruset foran dem.

– Men han eldste kjente det nok mest gjennom mine følelser. Jeg overførte nok mitt følelsesregister over til han. Det er vondt for meg å vite at jeg har klart å påføre han det, sier Stine.

Hun tror ikke eldstemann husker så mye at morfar dukket opp full, men dagen etterpå dukket han opp med nye ting til barnebarnet sitt.

ÅPEN OM ALKOHOL: I dag er Stine trebarnsmamma og snakker åpent til sine barn om at morfaren var alkoholiker. Foto: Privat

– Det kunne være en trampoline, en lekestue eller en en sykkel. Da skulle han på en måte ordne opp. Hadde vi sagt nei, hadde vi vært det sorte fåret, fordi han stod der og så morfar komme, sier Stine, og forteller at eldstesønnen husker morfaren som en god mann.

– Det ønsker jeg at han skal gjøre også, sier hun.

Snakker med sine barn om alkohol

I dag har Stine et avslappet forhold til alkohol. Også i julen.

Hun har valgt å snakke med barna sine og anerkjenne følelsene til barna rundt dette. De snakker også om at morfaren var alkoholiker.

– Jeg er veldig bevisst og har et åpent forhold med barna mine om det. Jeg har spurt dem om de har merket forskjell på meg når jeg har tatt meg et glass vin. Hadde de da sagt at jeg forandret meg, hadde jeg valgt å ikke drikke foran barna mine, sier trebarnsmoren.