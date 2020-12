Har forårsaket svært mange hodeskader – nå vil myndighetene sette på bremsen

I løpet av 2019 og 2020 har de store byene i Norge fylt seg opp med elsparkesykler.

Stadig flere selskaper tilbyr nå utleie, og i byer som Bergen og Oslo har forekomsten av elsparkesykler som står gatelangs klare til bruk økt kraftig.

Men det har også antall skader registrert hos legevakten.

Nå setter Samferdselsdepartementet foten ned for det som så langt har vært nærmest uregulert persontransport, og foreslår blant annet aldersgrense og promillegrense. Forslaget skal nå ut på høring.

Over 1000 til legevakten

– Vi har det siste året hatt mange og til dels alvorlige ulykker med elsparkesykler. Derfor startet jeg i august et arbeid med sikte på å få på plass innstramminger i det regelverket vi har i dag etter vegtrafikklovgivningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Og Hareide tar neppe feil.

TV 2 har fått tall fra legevakten i Oslo som viser at de ved utgangen av november hadde hatt 1223 registrerte skader på pasienter som hadde brukt elsparkesykler.

I august i år var det i snitt nesten åtte (7,7) personer daglig innom med en form for skade forårsaket på elsparkesykkel. Totalt er ni prosent av de registrerte skadene definert som alvorlige.

SKADETALL: Legevakten i Oslo har ført skadetall de to siste årene.

En grundig undersøkelse gjort mellom april og september i 2019 viser videre at en stor andel av de alvorlige skadene er hodeskader eller bruddskader.

Samferdselsministeren understreker at han mener elsparkesyklene er et positivt bidrag i bybildet, men mener de presenterer en utfordring.

– Samlet sett er det aktuelt å gjøre en rekke endringer i vegtrafikklovgivningen for å håndtere de utfordringene vi ser. Det er samtidig noe usikkert hvor mye det er behov for å stramme inn på reglene og på hvilken måte. Høringen inneholder derfor mange aktuelle tiltak, og noen alternative tiltak. Høringsinstansenes syn vil være et viktig grunnlag når jeg etter høringen skal ta stilling til hvilke forslag jeg skal gå videre med, sier samferdselsministeren.

Dette foreslår Samferdselsdepartementet Mulighet til å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene for politiet og kommuner med parkeringshåndheving.

Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.

Promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.

Mulig krav til «gangfart» ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t.

12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy, og krav til legitimasjon.

Krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år.

Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.

Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.

Klargjøring av at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten

Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.

Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

Hjelmpåbud og promillegrense

Vegvesenet har gjort en grundig gjennomgang av de trafikale følgene av at elsparkesykler har blitt vanlig i byene.

Et av de viktigste funnene er at det forekommer svært mange hodeskader.

Dette finner man spor av i nyhetsbildet de siste månedene. Senest lørdag ble en mann sendt til Ullevål sykehus med mulig kraniebrudd, og i november døde en mann i 60-årene etter å ha falt på elsparkesykkel i Bærum.

Begge disse ulykkene skjedde sent på kvelden eller på natten, i likhet med 50 prosent av de registrerte skadene ved Oslo legevakt.

Samferdselsdepartementet foreslår derfor å innføre krav til hjelmbruk for små elektriske kjøretøy, eventuelt begrenset til de under 15 år.

I tillegg er svært mange skader forbundet med rus. Derfor foreslås det å innføre en promillegrense på 0,2 for å kjøre elsparkesykkel.

Vegvesenet ber om svar på høringsnotatet innen den 10. februar.

Billigere tur med hjelm

En av de største aktørene på utleiemarkedet for elsparkesykler er Voi.

HJELMSELFIE: Om man bruker hjelm blir turen billigere. Foto: Voi

Etter å ha sett at brukere helst bør beskytte hodet sitt, har de nå innført en funksjon i sin app som skal se og detektere at du bruker hjelm. Om man gjør det, får man en billigere tur.

De har likevel ikke tenkt til å innføre et påbud.

– Det er alltid en god ide å bruke hjelm, og derfor er det viktig for oss å signalisere det til våre brukere. Men voksne folk trenger ikke at staten skal fortelle dem at de skal bruke hjelm, det samme gjelder for sykler og bysykler, sier norgesjef i Voi, Christian Moe Gjerde.

Hun viser til en rapport fra Internasjonalt transportforum (ITF) og OECD. Rapporten konkluderer med at det ikke er betydelig større risiko for dødsfall ved bruk av elsparkesykkel sammenlignet med vanlig sykkel.

– Det er viktig å tenke på problemet vi skal løse. Det rapportene viser, er at det viktigste man kan gjøre er å separere elsparkesyklister og syklister, og fotgjengere, og å fjerne hindere i veien. Det er ikke et hjelmpåbud, sier Gjerde.