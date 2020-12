FHI foreslår utvidet åpningstid for butikker og alkoholsalg før jul

FHI har sendt et dokument til regjeringen der de foreslår flere tiltak for å begrense smitten fram mot jul. Forslagene knyttes særlig til julehandelen.

Det var VG som først omtalte dokumentet.

FHI foreslår blant annet at det bør vurderes utvidede åpningstider i matvareforretninger før langhelgene for å unngå storhandling.

– Med åpne butikker på flere helligdager i julen kan man redusere storhandling og press på butikker før jul. Utvidet salgstid for alkohol i butikk og på vinmonopol vil kunne gi ytterligere reduksjon i presset, skriver FHI i dokumentet.

De foreslår også å ha tidspunkter der folk i risikogruppen inviteres til å komme uten at andre kunder er til stede. Da bør antall kunder begrenses slik at det kan tilrettelegges for minst 2 meters avstand, skriver FHI.

Senere onsdag skal regjeringen holde sin pressekonferanse hvor de kommer med ny informasjon om koronasituasjonen til befolkningen.

Andre forslag i brevet til regjeringen er å tilrettelegge for netthandel, og å unngå tilbud som fører til at mange kunder møter opp på samme sted til samme tid.

De vil dessuten at man oppfordrer kunder til å planlegge handelen.

– Ikke gå i større grupper i butikken, og at helst kun en eller to i familien tar av seg handelen, skriver FHI.

Det opplyser at utvidede tiltak knyttet til jule-/romjulshandel vil være spesielt viktig i områder med økende og høy smitterisiko.

– Det må gjøres en helhetsvurdering lokalt av hvilke tiltak som er nødvendige, skriver FHI i dokumentet.

Dokumentet er datert 30. november, men ble først offentliggjort på nettsidene til FHI i dag.