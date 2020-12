Slik vil Biden samle USA: – Dette er først og fremst trygge kort

Valget av ministre viser at Joe Biden er en moderat figur som ønsker å bli en samlende leder, sier USA-ekspert.

USAs neste president Joe Biden har de siste ukene vært opptatt med å finne ministre til sin nye regjering, etter at Donald Trump og det føderale organet General Services Administration (GSA) ga grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen 20. januar.

Senatet, som har republikansk flertall, har makt til å godkjenne eller avvise utnevnelse av ministre.

Biden-administrasjon er derfor avhengig av et samarbeid med Mitch McConnell, den mektige republikanske flertallslederen i Senatet. Dessuten må Biden tekkes Demokratenes venstreside, som forventer progressive kandidater.

– Samlende leder

Eirik Bergesen, som var TV 2s USA-ekspert under presidentvalget, sier at navnene som har dukket opp som aktuelle nominasjoner, viser at Biden er en moderat figur som ønsker å bli en samlende leder.

I november opplyste Biden at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister. Blinken var fra 2015 til 2017 viseutenriksminister under daværende utenriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon, og har lenge jobbet med Biden.

Flere kilder hevder at kongressrepresentant Marcia Fudge fra Ohio blir bolig- og byutviklingsminister. Fudge ble valgt inn i Kongressen i 2008 som representant for et hovedsakelig svart valgdistrikt som omfatter Cleveland.

Tidligere Iowa-guvernør Tom Vilsack pekes på som landbruksminister. Vilsack var landbruksminister i åtte år i Barack Obamas administrasjon, og har sittet to perioder som guvernør i delstaten Iowa.

Fredag kommer Biden ifølge amerikanske medier å kunngjøre at general Lloyd Austin blir forsvarsminister. Austin var i militæret fra 1975 og frem til han gikk av med pensjon i 2016. Biden har kjent ham siden han ledet amerikanske og allierte styrker i Irak da Biden var visepresident.

Californias justisminister Xavier Becerra blir ifølge AP Bidens helseminister. Han blir i så fall den første personen med latinamerikansk bakgrunn som leder helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater med til sammen 80.000 ansatte.

Biden har selv bekreftet at han vil ha tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som sin finansminister. Hun blir den første kvinnen i denne toppstillingen.

– Trygge kort

– Dette er først og fremst trygge kort, dette er personer som få eller ingen vil være i tvil om vil klare jobben, sier USA-kommentatoren Bergesen om navnene.

Samtidig vitner nominasjonsprosessen om en voksende misnøye på partiets venstreside, mener han.

Enkelte av valgene Biden har gjort, er kontroversielle både i den republikanske leiren og hos Demokratene.

– Neera Tanden (Office of Management and Budget, red. anm.) har tidligere tatt kampen med Bernie-tilhengere på Twitter, sier Bergesen og legger til at Tom Vilsack også er kontroversiell.

Vilsack kritiseres for å støtte «Big Ag», og storskala landbruk som ikke tar hensyn til rurale strøk.



Har veldig dårlig tid



Kontroversene rundt valgene Biden tar, kan føre til at USAs kommende president vil vente med å hive kjente profiler på laget, selv om han har veldig dårlig tid.

– Biden kommer nok til å vente i det lengste med å komme med progressive kandidater, kanskje helt frem til omvalgene i Georgia 5. januar, sier Eirik Bergesen.

Å få kontroll på koronaviruset er blant de akutte innenrikspolitiske problemene som venter Joe Biden. Samtidig har han ambisiøse planer som vil øke USAs gjeld over 5000 milliarder dollar de ti neste årene.

Biden utarbeider en pakke som tar sikte på å få bukt med de mange utfordringene som preger USAs økonomi. Han arver en økonomi herjet av voldsom arbeidsledighet og konkursras.

– Jeg vet at dette er tøffe tider, men redningen er nær, sa Biden da han nylig presenterte en økonomisk redningsplan.

2,3 millioner amerikanere er blitt langtidsarbeidsledige de siste månedene. Samtidig vokser handelsunderskuddet. Det ble bare skapt 245.000 nye arbeidsplasser i den amerikanske økonomien i november, langt mindre enn hva analytikerne hadde forventet.

– Det var dystert. Det viser at økonomien er svekket. Amerikanerne trenger hjelp, og de trenger det nå, sa Biden tidligere denne måneden om de svake tallene.