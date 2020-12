Fortviler på svenske sykehus: – Nå bruker vi tall og ikke navn på pasientene våre

Antall smittede med Covid-19 stiger stadig i Sverige.

Tirsdag er det registrert 133 nye dødsfall i Sverige. Totalt har 7200 mennesker mistet livet som følge av korona i vårt naboland, viser tall fra FHM (Folkehelsemyndighetene i Sverige).

80 prosent av intensivkapasiteten er fylt opp og nå roper personalet om fryktelig forhold de ikke kan håndtere særlig mye lenger.

– En menneskefabrikk

Det var TV2 Danmark som først meldte om saken onsdag morgen. De har vært i kontakt med svenske sykepleiere som forteller om de krevende forholdene på intensivavdelingen.

– Vi slukker branner her nå. Min kollega har grått halve vakten hennes fordi hun føler seg utilstrekkelig og dårlig i jobben sin. Mens jeg hopper mellom pasienter må jeg finne tid til å trøste henne også, sier Matilda Nygren til danske TV 2.

Sykepleieren beskriver en hverdag der hun kun orker å gå på jobb, for så å gå hjem og sove fram til neste vakt.

Hun beskriver avdelingen som en menneskefabrikk, der pasientene ligger på respirator i lange rekker.

– Det er veldig mye å gjøre. Mine kolleger er helt tomme i øynene. Vi må stenge ute følelser for å kunne håndtere dette. Det blir lite humant overfor pasientene våre, sier hun og utdyper at de nå bruker tall på pasientene, i stedet for navn.

Ansatte sykemeldes

Nygren jobber på Nye Karolinska sykehus i Stockholm. Hun forteller at de har hatt en enorm utskiftningen av personalet det siste året.

Nye tall viser at 28 sykepleiere har sagt opp jobben over en tre måneders periode på denne intensivavdelingen.

Lege og virksomhetsleder ved intensivavdelingen på Karolinska, Björn Persson bekrefter overfor NRK at de jobber under svært anstrengte forhold.

– Dette orker vi ikke lenge nå. Jeg er redd prisen er for høy på lang sikt. Jeg frykter personalet blir syke, utbrente og etter hvert velger å ta et annet yrke, eller bytter karriere fordi man ikke vil oppleve dette igjen, sier han.

En annen sykepleier TV 2 Danmark har snakket med, forteller at hun har vært sykemeldt fra jobben på intensivavdelingen i Uppsala på grunn av angst og panikkangst. Hun er foreløpig bare tilbake i 25 prosent jobb.

SVERIGE: Statsminister Stefan Løfven under en pressekonferanse der han blant annet uttrykte sin bekymring overfor helsevesenet. Foto: Henrik Montgomery/tt

Situasjonen i Sverige

Tirsdag orienterte statsminister Stefan Löfven om situasjonen i landet og hvilke tiltak som gjelder for julen.

– Vi har et ansvar for å bidra til at Sverige ikke går inn i det nye året med en økende smittespredning, snarere tvert om, sier han.

Begrens reiser, unngå trengsel og feire jul og nyttår i en mindre krets, var den tydelige beskjeden fra statsministeren. I Sverige er regelen nå maksimalt åtte personer sammen i sosiale settinger.

Löfven understrekte viktigheten av å bremse smitten med spesifikt hensyn til et presset helsevesen.

– For alle, og da mener jeg virkelig ALLE, gjelder sunn fornuft, stor forsiktighet og enda større eget ansvar framover.

Sverige har hatt totalt 297 732 sykdomstilfeller av korona så langt. Norge har 38 703 meldte tilfeller.