Solskjær slår tilbake mot Pogbas agent: – Det siste jeg sier om det

– Troppen har det fint. De er et lag. De står sammen. Så snart Pauls agent skjønner at dette er en lagidrett og at vi jobber sammen. jo bedre er det. Det er nok det siste jeg sier om det. Jeg vil ikke bruke energi på det.

Ole Gunnar Solskjær (47) var ikke bare skuffet over exiten fra Champions League etter bortetapet for RB Leipzig.

I tillegg til å måtte svare på hva som gikk galt måtte kristiansunderen respondere på den frittalende superagenten Mino Raiolas uttalelser som preget opptakten til kampen.

Stridens kjerne er dette utspillet:

– Paul trives ikke i Manchester United. Han klarer ikke å vise hva han er god for, slik som folk ønsker. Han må bytte klubb, det er i hans natur. Han har en kontrakt som går ut om halvannet år, men den beste løsningen for alle parter hadde vært om han fikk reise til sommeren, sa Raiola i et intervju med italienske Tuttosport.

Pogba startet kampen på benken, en avgjørelse som ifølge Solskjær ble tatt allerede før forrige helgs kamp mot West Ham. Den franske midtbanestjernen kom riktig nok inn og scoret ett mål i forsøket på å redde avansement, men det var ikke nok.

Solskjær hevder at viraken rundt Pogba ikke har påvirket ham noe som helst.

– Hva vi snakker om på bakrommet, er noe annet. Jeg kommer ikke til å snakke noe mer om Pauls agent, svarte Solskjær kontant på spørsmål om han har hatt samtaler med Pogba om fremtiden på pressekonferansen etter Leipzig-tapet.

SUPERAGENT: Mino Raiola er kjent for sin frittalende og særegne stil. Foto: Valery Hache

United har ikke maktet å få Pogba opp på et stabilt, høyt nivå siden han ble hentet tilbake til klubben i 2016. Tidvis har 27-åringen vært briljant, men det har vært for mange dype daler med svak form og elendig spill. Samtidig har ryktene om at han vil bort svirret konstant.

Raiolas siste stunt får Brede Hangeland til å reagere.

– Det er skandaløst av både agenten og Paul Pogba. Jeg ligger til grunn at Pogba er klar over det. Å gjøre noe slikt så tett opp mot sesongens viktigste kamp. Det er en søknad om å ville vekk, og som er ødeleggende for resten av laget. Illojalt av Pogba mot resten av spillerne, sier Hangeland.