En person pågrepet for å ha forsøkt å tenne på Nidarosdomen

Politiet i Trondheim har pågrepet en person som er mistenkt for å ha forsøkt å sette fyr på Nidarosdomen i natt.

Politiet i Trøndelag rykket ut til melding om brann like før midnatt tirsdag kveld.



Brannvesenet oppgraderte til full alarm på tre brannstasjoner i byen i forbindelse med meldingen.

Det var tilløp til brann langs en tredør på utsiden av bygget.

En vekter oppga at det var røyk inne i katedralen. Da brannvesenet kom fram fant de en brann i en inngangsdør i østre del av kirken. Det gikk imidlertid raskt å slukke.

– Nidarosdomen fikk minimale skader, sier operasjonsleder Roger Mogstad til TV 2.

BRANT LANGS TREDØR: Nidarosdomen i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kort tid etterpå ble en person pågrepet i nærheten av kirken. Politiet bekrefter at brannen var tydelig påsatt.

Brannvesenet forteller at brann i Nidarosdomen er noe de frykter.

– Dette er et norsk monument, så det er klart at vi er redd for det, sier brannmester Gunnar Sundli.

Han forteller at alarmen gikk på tre brannstasjoner dra de fikk melding om branntilløpet.

– Vi fikk melding om røyk i kirken, så da oppgraderte vi til full alarm på tre brannstasjoner fra Trondheim bort til Nidarosdomen, sier Sundli.

Han forteller at kirken har sprinkelanlegg som går automatisk dersom det skulle bli en større brann.

– Nå var det bare brann på en dør, så det meste av jobben gjaldt røyken inne i Nidarosdomen, forteller Sundli.

Det skal være bevis både fra bilder og annet som knytter personen til brannen. Ifølge avisa Nidaros er personen siktet i saken, men politiet vil ikke oppgi ytterligere detaljer om vedkommende.