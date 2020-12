Høyesterett avviser Trump-søksmål i Pennsylvania

Det ble igjen nederlag for Trump-administrasjonen da høyesterett i USA, tirsdag avviste republikanernes ønske om å forkaste 2,5 millioner poststemmer i delstaten Pennsylvania, melder Reuters.

Republikanere i delstaten har argumentert for at den utstrakte bruken av poststemmer er i strid med grunnloven, men har ikke fått gehør for sin sak. De ville enten at alle poststemmene skulle kastes, eller at de regionale myndighetene skulle bestemme valgdelegatene fra delstaten.

Høyesterett har så langt ikke kommentert avgjørelsen. Da saken ble avvist av delstatens høyeste domstol, var begrunnelsen at saksøkerne leverte inn søksmålet for sent. Det ble også pekt på republikanernes oppsiktsvekkende krav om at et helt valg skulle endres med tilbakevirkende kraft.

CNN skriver at bare noen timer før rettens pålegg ble gitt, hadde Trump noe å si direkte USAs høyesterett:

– La oss se om de har mot nok til å gjøre det alle i dette landet vet er det rette, sa Trump.

Neste administrasjon

På et toppmøte tirsdag, som handlet om korona-vaksinen, ble Trump spurt om hvorfor ingen fra Joe Bidens administrasjon, som skal ta over i januar, var invitert til å delta.

– Vi må vente å se hvem som er den neste administrasjonen, fordi vi vant i vippestatene, påsto Trump, og sa at Trump-administrasjonen forhåpentligvis blir den neste, skriver CNN.

– Man kan ikke stjele hundretusener av stemmer, sa Trump, som flere ganger har påstått at det har foregått valgfusk som har vært avgjørende for utfallet av årets valg.

Det finnes ingen bevis for at det har foregått valgfusk som har påvirket hvem som vant presidentvalget i USA. Trump og hans juridiske team står derimot på sitt, og fortsetter å levere søksmål etter søksmål i delstat etter delstat.

– Dette vil fortsette å være en tapende strategi, og på sett og vis er det også en dårlig strategi for Trump selv. Han gjenopplever å tape valget gang på gang, sier Kent Greenfield, jusprofessor ved Boston College til Associated Press.

To telefoner

Forrige uke skal president Donald Trump ha ringt republikanernes Bryan Cutler, flertallslededer i Representantenes hus i Pennsylvania to ganger, ifølge Washington Post.

Trump skal ha kontaktet Cutler for å få hjelp til å reversere valgresultatet i delstaten, hvor Trump tapte med 48, 8 prosent mot Joe Bidens 50 prosent.

– Presidenten sa «Jeg hører om alle disse problemene i Philadelphia og disse problemene med loven deres. Hva kan vi gjøre for å fikse det?», sier Michael Straub, Cutlers talsperson.

Straub sier Trump ville vite om den lovgivende forsamlingen kunne omgjøre resultatet, men at Cutler skal ha forklart at de ikke har makt til å gjøre noe.

Cutlers kontor bekrefter at Trump har ringt, men sier Trump ikke har lagt noe press på Cutler og at telefonsamtalen var uformell. Verken Trump-kampanjen eller Det hvite hus har villet kommentere saken.

Flere søksmål

Trump-kampanjen har etter valget 3. november levert nærmere 50 søksmål i ulike delstater. Alle med ønske om å omgjøre Joe Bidens valgseier.

Søksmålene har resultert i over 30 tap og én seier. Et titalls søksmål er fortsatt ikke behandlet av domstolene.

Biden vant over president Donald Trump med over 80.000 stemmer i Pennsylvania. Også uten Pennsylvanias 20 valgdelegater ville Biden ha vunnet, ettersom han har 306 valgdelegater av nødvendige 270.

(©NTB/ TV 2)