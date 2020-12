Avbildet sammen for første gang siden pandemien startet

For første gang siden koronapandemien startet møttes deler av den britiske kongefamilien offentlig.

Tirsdag ble dronning Elizabeth avbildet sammen med deler av den britiske kongefamilien for første gang siden koronapandemien startet, skriver SkyNews.

Prinsesse Anne, Prins Charles, hertuginne Camilla, prins William og hertuginne Kate møttes, med god avstand utenfor Windsor Castle. Dronningen og prins Philip har bodd her de i månedene etter koronapandemien startet.

Et Frelsesarmé-band spilte julesanger og de kongelige snakket med hverandre og takket frivillige for arbeidet de har gjort for å hjelpe mennesker i julen og i løpet av koronapandemien.

GOD AVSTAND: Dronningen snakker med barnebarnet prins William og hans kone hertuginne Kate. Foto: Glyn Kirk / AFP

Prins William og Kate har akkurat fullført en kongelig togtur i landet der de takket helsepersonell for deres arbeid under pandemien.

Koronavaksine

Både dronning Elizabeth og ektemannen Philip er i risikogruppen for smitte på grunn av deres høye alder.

Det er sannsynlig at de vil være blant de første som får vaksinen, fordi eldre mennesker vil bli prioritert, skriver Reuters.

Kongefamilien har ikke være uberørt av pandemien. Både prins Charles og hans sønn, prins William testet positivt tidligere i år.

I Storbrittania har mer enn 1.7 millioner fått påvist koronavirus, over 60.000 mennesker har mistet livet som følge av det.

Annerledes julefeiring

For første gang på 33 år vil bryter ekteparet tradisjonen om å feire jul med familien i deres Sandringham house i Norfolk.

– Etter å ha vurdert alle de aktuelle rådene, har dronningen og hertugen av Edinburgh bestemt at de i år skal tilbringe julen stille i Windsor, sa en talsmann for Buckingham Palace, ifølge SkyNews.

Kongefamilien vil derfor feire på forskjellige steder.

Feiret bursdag på zoom

Det er ikke den eneste feiringen i år hvor tradisjonene har måttet vike. I april fylte dronningen 94 år. Vanligvis blir hun på fødselsdagen hedret med en våpensalutt, men koronaviruset satte en stopper også for det i år.

Dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip tilbragte dagen på Windsor Castle. Resten av familien familien var spredt, slik det har vært store deler av perioden, de skal ha feiret bursdagen på den digitale plattformen Zoom.

I november feiret ekteparet sin 73 års bryllupsdag. Også da skjedde feiringen i ro og mak uten familie til stede.