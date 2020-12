Skrives trolig ut av sykehuset onsdag

Tirsdag sa den 76 år gamle advokaten til Donald Trump, Rudy Giuliani, at han føler seg bedre etter å ha blitt innlagt på sykehus med koronavirus siden søndag, melder Reuters.

– Jeg tror de vil la meg dra hjem i morgen tidlig, sa Giuliani i et intervju med WABC Radio i New York.

Giuliani sier han begynte å føle seg uvanlig sliten fredag forrige uke. Søndag ble det bekreftet at han var smittet av Covid-19 og han ble innlagt på sykehus.

Det var Donald Trump som først fortalte i en Twitter-melding at Giuliani hadde blitt smittet av viruset.

– Den beste borgermester i New Yorks historie, som har jobbet utrettelig med å avdekke det mest korrupte valget (så langt!) i USAs historie, har testet positivt for kinaviruset, skrev Trump på Twitter.

– Bli frisk snart Rudy, vi skal fortsette!!!, skrev den avtroppende presidenten videre.

På sykehuset

Advokaten er innlagt på sykehuset Georgetown University Hospital i Washington, D.C. Nyhetsbyrået AP skriver at advokaten opplever «enkelte symptomer» på viruset. Han skal ikke lenger ha feber, men har en mild hoste.

Like før klokken 03.30 natt til mandag norsk tid, tok Giuliani til Twitter.

– Jeg mottar god behandling og føler meg bra, skriver advokaten.

Grunnet sin høye alder er 76 år gamle Giuliani i risikogruppen. I oktober avslørte den tidligere borgermesteren at han tok malariamedisinen hydroksyklorokin for å beskytte seg mot viruset.

Advokatens sønn, Andrew Giuliani, som er rådgiver i Det hvite hus, testet positivt for koronaviruset for to uker siden.

Reagerer på oppførsel

Giuliani har de siste ukene ledet presidentens hittil fruktløse forsøk på å omgjøre valgresultatet. Dette har medført omfattende reisevirksomhet, og Giuliani har gjentatte ganger deltatt på møter og arrangementer i forbindelse med ulike søksmål.

Så sent som torsdag deltok advokaten i en høring i Georgias delstatsforsamling. Høringen varte i flere timer, og Giuliani deltok uten å bruke munnbind. Delstatssenator og demokrat Jen Jordan reagerer kraftig på nyheten om Giulianis smitte.

– Lite visste jeg at den mest reelle dødstrusselen jeg støtte på forrige uke var Trumps egen advokat. Giuliani, uten munnbind, i et fullstappet møterom i syv timer. Å si at jeg er rasende vil være en underdrivelse, tordner Jordan på Twitter.

– Han klarte å bruke sminke, men ikke munnbind, følger senatoren opp i en annen melding