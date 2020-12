Fem soldater til sykehus etter utforkjøring

Et militært kjøretøy kjørte tirsdag av veien ved Holmfosskrysset i Pasvikdalen i Finnmark. Fem soldater ble sendt til sjekk ved Kirkenes sykehus etter ulykken.

Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken med en av Forsvarets MB 240 feltvogner.

– Bilen har kjørt ut på en forholdsvis rett strekning og gått rundt i alle fall én gang, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm i politiet i Finnmark til NTB.

Hun sier at de ikke vet årsaken til ulykken, men at en patruljen har dratt på sykehuset for å snakke med de involverte.

Alle var oppegående etter utforkjøringen, men alle involverte undersøkes på traumemottaket. En av soldatene klaget på smerter i hodet.

