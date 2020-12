Har du hytte på fjellet, er det kanskje ekstra fristende å feire jul der, i år. 2020 har jo inkludert en sosial dugnad, der mange har fått mindre tid på hytta, enn vanlig.

Er du interessert i bil, er det alltid litt spennende å se hvilken nye biler som har dukket opp i hyttefeltet, siden sist.

Vi har plukket ut det vi mener er årets hotteste SUV-nykommer. 2020 blir historisk, som det første året der over 50 prosent av nybilsalget er elektrisk. Likevel er det ikke en ladbar bil som stikker av med "Årets hotteste SUV"-prisen. Den går nemlig til en godbit med en buldrende og brautende V8-bensinmotor: Aston Martin DBX.

Miljøvennlig? Njaaaaa

Aston Martin ventet lenge. Noen mener kanskje for lenge, med å lansere sin første SUV. Men når de først gjorde det, kan vi skrive under på at det ikke er tatt lett på oppgaven. Forståelig nok. For dette skal på mange måter være selve redningen for hele bilmerket. Økonomien har vært skranten i årevis, og de trenger en SUV for å få opp omsetning og inntjeningen.

DBX ble resultatet. En bil som uten tvil legges merke til.

Vi kan like gjerne starte med motoren. Den er plukket ut av hyllene til selveste AMG. 4-liters V8-er, må vite. Det er en god start. I alle fall om du ikke er medlem av MDG.

Her er det 550 hk / 700 Nm å rutte med. Mer enn nok til å komme seg opp til hytta på rekordtid, selv med bilen full av pakker og et juletre på taket.

0-100 km/t leveres på 4,5 sekunder. Det er kanskje ikke raskest i klassen, men holder i massevis. Dessuten er lydbildet noe av det bedre på markedet. Bør høres!

Slik skal hyttetunet se ut. I alle fall om julenissen er i det gavmilde hjørnet.

Særpreg

Når det gjelder design, er det ikke inngått kompromisser, her heller. Dette oser Aston Martin lang vei. Uansett vinkel. Også kler den juletre på taket!

Men mest særpreg har den utvilsomt rundt hekken. De smale baklysene, som følger formen på den smått vulgære, integrerte spoileren på bakluka, er en tydelig signatur.

Fronten merker seg ut, den også. Den digre grillen, luftinntak på panseret og en aggressiv frontfanger, forteller at denne SUVen har sportslige aner.

Det er britisk luksus på innsiden også. Og skinn. Ekstreme mengder skinn. Her er det gjort et dypt innhogg i ku-bestanden i verden.

Luksus

Innvendig er det først og fremst luksus som står i fokus. Mengder av det! Her er det skinn, ekte tre og semsket skinn, så langt øyet kan se. Ikke noe av det du tar på eller sitter i, kjennes ut som det ikke kostet det hvite ut av øyet.

Apropos det. Vi kan vel like godt ta for oss prisen, her. 3 millioner kroner, starter moroa på. Da er den egentlig ferdig spekket med nødvendig utstyr.

Men det finnes selvsagt mye annet snadder du kan bestille, i tillegg. Snadder som fort letter deg for nye 3-400.000 kroner, hvis du ikke følger litt med.

Hekken har mye særpreg. Den integrerte spoileren gir et frekt og sporty utseende.

Liker å bade

Til slutt tar vi med at DBX faktisk er en kapabel offroad-er. Det er to egne kjøreprogram for ulike underlag, luftfjæring som kan heve bilen og mulighet for vading i opptil 50 cm dypt vann.

Vi tviler selvsagt sterkt på at noen av eierne vil utsette den for noe mer enn nettopp en tur til hytta, men muligheten er der, altså.

Som DBX-eier får neppe et anerkjennende nikk fra de miljøbevisste hyttenaboene, som kjører el-SUV. Men i det skjulte kommer de til å drømme om bilen din. Det er en salgs trøst i det ...

De første norske eierne fikk bilene sine like før jul. Kanskje er du heldig å få se en av dem i juleferien.

