Skandalescener: Forlot banen i protest etter rasismeanklager

PSG-Istanbul Basaksehir er stanset. Spillerne forlot banen i protest etter at Istanbul-leiren anklaget fjerdedommeren for rasisme.

Saken oppdateres.

SISTE: Ifølge BBC meldes det fra Frankrike at Istanbul-spillerne ikke ønsker å restarte kampen. TV-bilder skal vise en PSG-leir som pakker sammen tingene sine.

14 minutter var spilt da Pierre Webo i støtteapparatet til Istanbul Basaksehir henvendte seg rasende til den rumenske fjerdedommeren Sebastian Coltescu.

– Hvorfor sa du «negro», ropte han flere ganger i retning fjerdedommeren.

Samtidig så hoveddommeren ut til å gi rødt kort til en av dem som protesterte.

Flere spillere og trenere fra begge lag strømmet til den tekniske sonen utenfor banen. Demba Ba, som satt på benken fra start for Istanbul Basaksehir, raste mot fjerdedommeren.

– Du sier aldri «den hvite fyren», du sier «den fyren». Så hvorfor, når du nevner en svart fyr, må du si «den svarte fyren?», sa angrepsspilleren.

Se video her:

Ifølge flere internasjonale medier var det Ba fjerdedommeren skal ha uttrykt seg rasistisk mot.

Den rumenske fotballjournalisten Emanuel Rosu har publisert et klipp på Twitter. Det skal avsløre dialogen mellom dommerne.

«Han svarte der borte. Gå og sjekk hvem han er. Han svarte der borte, det er ikke mulig å oppføre seg slik», hevder Rosu at det sies i klippet.

Fredrik Gulbrandsen startet kampen for bortelaget. Under protestene diskuterte den norske angrepsspilleren med PSG-trener Thomas Tuchel.

– Det var en rasistisk kommentar. Jeg hørte det ikke, men han sa han hørte det, sa Gulbrandsen.

Her diskuterer Fredrik Gulbrandsen med PSG-trener Thomas Tuchel. Foto: Vsport.

Etter en lang diskusjon gikk begge lag i garderoben. Ifølge RMC Sport skulle kampen starte igjen klokken 22.00, men uten fjerdedommeren. TV-bildene viste PSG-spillerne i spillertunnelen, men det var ikke tegn til bortelaget.

Get French Football News skriver at planen var at fjerdedommeren skulle bytte plass med en av dommerne i VAR-bussen. Istanbul-leiren skal imidlertid ikke være villig til å fortsette kampen dersom fjerdedommeren er involvert. Da skal et nytt problem ha dukket opp, nemlig at UEFA er nødt til å ha to dommere i VAR-bussen, skriver de.

UEFA har skrevet i en uttalelse tirsdag kveld at det var enighet fra begge lag om at kampen kunne starte igjen med en annen fjerdedommer, ifølge BBC. Det europeiske fotballforbundet varsler at de vil granske saken og uttale seg på ny.