Manchester United hadde alt i egne hender – rotet bort avansementet

RB Leipzig–Manchester United 3–2 (2–0)

Se sammendraget fra kampen øverst!

– Dette er sesongens kamp så langt, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland før kampen.

Dermed var premissene klare.

Faktum var nemlig at 90 minutter med fotball ville avgjøre om Manchester United gikk videre til sluttspillet av Champions League. De hadde avansementet i egne hender, for med seier eller uavgjort ville de være klare for sluttspillet.

Med tap ville de være ute. Det så tidlig mørkt ut for Manchester United. Allerede etter tolv minutter ledet tyskerne 2-0.

Da kampen passerte 79 spilte minutter var stillingen 3-0 til tyskerne. Fire minutter senere hadde Bruno Fernandes og Paul Pogba sørget for at stillingen var 3-2. Men United klarte ikke å score det viktige tredje målet.

– De hadde tidenes utgangspunkt. Når du vinner borte mot PSG i første kamp, og følger opp med 5-0 mot Leipzig, da skal avansementet være sikret, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Vi er nødt til å se oss selv i speilet, sier United-kaptein Harry Maguire til BT Sports.

– Jeg har ikke lyst til å komme med unnskyldninger. Vi er nødt til å gå på banen å være aggressive. Vi er nødt til å vinne baller. Det er minstekravet. Dersom man ikke klarer å forsvare seg mot innlegg, da taper man kamper, sier Maguire.

Dermed er Champions League-eventyret til United over for denne sesongen. Nå må de istedenfor spille Europa League til våren.

– Det kommer til å bli masse kritikk. Akkurat slik det pleier å bli når det ser ut til at Solskjær er i gang igjen. Nå kommer knivene til å komme ut igjen, selvfølgelig. Det går an å vinne Europa League. Å vinne Champions League for United er tøft, men å vinne Europa League er realistisk, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Solskjær mener dette er grunnen til at United ikke gikk videre

Manchester United tapte 2-1 mot Istanbul Basaksehir. Dermed ble de det eneste laget i gruppen som tapte mot tyrkerne. Et tungt tap, etter at de før dette hadde slått både PSG og RB Leipzig.

Etter at United tapte 3-1 mot PSG forrige kamp havnet de bak dem på innbyrdes oppgjør.

– Man kan selvsagt si at vi ikke var gode nok, det var vi ikke. Det var en tøff gruppe, og det er tapet i Istanbul som ødelegger for oss. Det var der vi tapte poengene vi skulle hatt, sier Solskjær til BT Sports.

Pogba benket etter kontroversielt døgn: – Ble bestemt i forrige uke

Som om presset på Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ikke var stort nok fra før av, valgte Paul Pogbas agent, Mino Raiola å snakke til mediene mandag.

– Paul trives ikke i Manchester United. Han klarer ikke å vise hva han er god for, slik som folk ønsker, sa Raiola i et intervju med italienske Tuttosport.

Videre sa agenten at Pogba burde få lov til å bli solgt, til tross for at han har kontrakt ut neste sesong.

Agentens stunt får Brede Hangeland til å reagere.

– Det er skandaløst av både agenten og Paul Pogba. Jeg ligger til grunn at Pogba er klar over det. Å gjøre noe slikt så tett opp mot sesongens viktigste kamp. Det er en søknad om å ville vekk, og som er ødeleggende for resten av laget. Illojalt av Pogba mot resten av spillerne, sier Hangeland.

Ole Gunnar Solskjær hevdet før kampen at utsagnet til Raiola ikke hadde påvirket ham.

– Mine avgjørelser i kveld er kun taktiske. Det var bestemt før West Ham-kampen at McTominay og Matic skulle starte.

– Hvor mye har det påvirket deg?

– Ingenting, fastslår United-sjefen.

Sjokkstart

Manchester United kjørte over tyskerne da de gjestet Old Trafford i det første oppgjøret. 5-0 ble resultatet etter at Solskjærs elever hadde kontret Leipzig i senk.

Kun to minutter var gått før United fikk en ordentlig kalddusj. Manchester City-utleide Angeliño var som vanlig villig med fremover, og da ballen havnet i beina hans viste han ingen nåde.

Spanjolen hamret ballen i motsatt hjørne. Dermed var det 1-0 til tyskerne, og United var på det tidspunktet ute av Champions League.

Ti minutter senere var Angeliño igjen sentral, da ballen havnet i beina hans. Spanjolen løftet ballen over til motsatt side. Der var Amadou Haidara fullstendig alene. Midtbanespilleren var sikker da han satt ballen i mål bak David de Gea.

– Leipzig sjokkerer Manchester United, utbrøt TV2s kommentator Øyvind Alsaker.

Vanskelig utgangspunkt før andre omgang

RB Leipzig trodde de hadde økt til 3-0 da Willi Orbán satte ballen i mål etter 30 minutter, men reprisen viste at ungareren var i offside. Dermed brøt VAR inn og annullerte scoringen.

Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Leipzig. Et forferdelig resultat for Solskjær & co. ettersom United var ute av Champions League med tap.

Solskjær så seg nødt til å ta grep allerede i pausen. Inn kom Donny van de Beek for Alex Telles.

Etter 62 minutter ble Paul Pogba byttet inn.

Manchester United presset på for reduseringen som ville gi dem nytt håp i jakten på et sluttspill. Etter 65 minutter hamret Bruno Fernandes et frispark i tverrliggeren, men kort tid etterpå gikk det fra vondt til verre for Solskjærs elever.

Ballen spratt på merkelig vis gjennom Uniteds felt, og en nølende David de Gea valgte å bli stående på streken. Dermed kunne Justin Kluivert lure seg frem og chippe ballen over spanjolen.

– United fortsetter å surre i egen boks. Det er i ferd med å koste dem avansementet i Champions League, var dommen til Øyvind Alsaker.

Dermed var stillingen 3-0 til Leipzig med 20 minutter igjen av kampen.

United med to kjappe

Ti minutter før slutt fikk United nettkjenning. Mason Greenwood gikk i bakken etter en duell med Ibrahima Konate. Fra straffemerket var Bruno Fernandes sikker.

– Den er fryktelig billig, sa Phil Neville i BBCs studio.

To minutter senere var det Paul Pogba som virkelig satte fyr på United. Franskmannen gikk høyt til væres på et hjørnespark og stanget inn Uniteds andre mål, via Konate.

– Det er full fyr i teltet, med ti minutter igjen på klokka, sa Alsaker.

Men tiden ble for knapp for United. Tapet sørger for at engelskmennene er ute av Champions League. Nå må de heller se frem mot Europa League-sluttspill til våren.