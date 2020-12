Biden vil vaksinere 100 millioner på 100 dager

Biden presenterte sin plan for å få stanset epidemien i USA i en TV-sendt tale fra hjemstaten Delaware. Han oppfordret også amerikanerne til å bruke munnbind i 100 dager for å dempe smittespredningen, som de siste ukene har vært på et rekordhøyt nivå i USA.

Biden omtalte distribusjonen av vaksine som en av de vanskeligste og dyreste utfordringene i USAs historie. Han understreket også at Kongressen nå har et ansvar for å handle.

– Det er en reell sjanse for at innsatsen vil miste fart og stanse. Kongressen må gjøre ferdig det tverrpolitiske arbeidet som er i gang, ellers vil millioner av amerikanere måtte vente flere måneder lenger for å få vaksine, sa han.

Den påtroppende presidenten mener også at smitten kan bringes under god nok kontroll til at de fleste skolene i USA kan åpnes i løpet av hans første 100 dager som president.

Nytt helseteam

Han presenterte også sitt nasjonale helseteam, som blant annet omfatter smittevernrådgiver Anthony Fauci. Han fortsetter dermed sitt arbeid som USAs koronalege under Biden når han tar over presidentembetet.

PRESENTASJON: Anthony Fauci deltok via videolink da Joe Biden presenterte sitt nye nasjonale helseteam tirsdag. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

I det nye helseteamet er også mannen som nå er justisminister i California, Xavier Becerra. Han er Bidens påtroppende helseminister.

62 år gamle Becerra blir den første personen med latinamerikansk bakgrunn som leder helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater.

STATSADVOKAT: Xavier Becerra blir Joe Bidens helseminister. Foto: Rich Pedroncelli/AP Photo

Som justisminister på delstatsnivå i California, har Becerra ledet en koalisjon av demokrat-ledede delstater som forsvarer tidligere president Barack Obamas helsereform, den såkalte Obamacare, fra å bli avviklet av Trump-administrasjonen.

Hvis han godkjennes som helseminister, får han også kontroll over områder som legemidler, vaksiner, medisinsk forskning og helseforsikringsprogrammer som omfatter over 130 millioner mennesker.

Becerra har tidligere bakgrunn som kongressrepresentant for Demokratene. Han bidro i arbeidet med å styre Obamacare gjennom Kongressen i 2009 og 2010. På den tiden forklarte han at den største drivkraften var å ivareta titusener av mennesker uten helseforsikring i hans valgdistrikt i det sørlige California.

I tillegg har Biden besluttet å satse på Rochelle Walensky, som er direktør for smittsomme sykdommer ved Massachusetts General Hospital, samt professor i medisin ved Harvard Medical School, som leder for USAs smitteverninstitutt CDC.

PROFESSOR I MEDISIN: Dr. Rochelle Walensky skal lede USAs smitteverninstitutt. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Blant de som holdt innlegg tirsdag var også Vivek Murthy og Marcella Nunez-Smith, som Biden har valgt til å lede koronakomitéen som skal utarbeide en plan for arbeidet mot pandemien, sammen med David Kessler.

Samtidig som Biden la fram sin plan tirsdag, signerte president Donald Trump et dekret som er ment å sikre at amerikanere får koronavaksine først.

Den sittende presidenten uttalte tirsdag kveld at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) bare er dager unna å godkjenne vaksinene fra Pfizer og Moderna.

Hardt rammet

USA ligger på listen over landene som er hardest rammet av koronaviruset i verden. Tirsdag viser tall fra Det europeiske smittevernkontoret (ECDC) som viser at det de siste 14 dagene har vært 770 smittede per 100.000 innbyggere i landet.

Forrige uke ble det satt rekorder i antall smittetilfeller daglig, og det er ventet flere dystre smitterekorder utover uken. Ukegjennomsnittet på daglige dødsfall i USA passerte fredag 2.000.

Over 283.000 koronasmittede har dødd i USA.