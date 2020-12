Slik spilles Norges kamper i VM-kvaliken

Ståle Solbakkens første oppgave som Norges landslagstrener blir å ta Erling Braut Haaland & co til Qatar-VM i 2022.

Mandag ble det klart at Norge kom i gruppe med Nederland, Tyrkia, Montenegro, Latvia og Gibraltar. Tirsdag ble kampdatoene offentliggjort.

Norge starter med bortekamp mot Gibraltar. Første møte med Nederland er ikke før 1. september, noe som gjør at Solbakken kan få en strålende start på kvaliken, før det antatt beste laget står på motsatt banehalvdel.

Se hele oppsettet lengre nede i saken!

Det er likevel en tøff kamp som står for tur når Norge tar imot Tyrkia på Ullevaal 27. mars.

– Tyrkia er litt Jekyll og Hyde. Der kan man møte alt. Det er veldig teknisk gode spillere. Men kanskje litt humørsyke spillere, som på sitt beste kan slå hvem som helst, men som også kanskje har et lavere laveste nivå enn så gode fotballspillere egentlig skal ha, sa Solbakken til TV 2 på mandag.

Tomme tribuner i Tyrkia er noe som vil gi Norge en stor fordel, ifølge TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller. Han hadde et håp om at Norges kamp i Tyrkia skulle bli spilt tidligst mulig, slik får han det ikke.

– For oss er det verken en drøm eller et mareritt. Vi får se når kampene settes opp etter hvert. Det vil være en fordel om det ikke er publikum mot Tyrkia borte, for de er i stand til å lage en ordentlig heksegryte, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller da trekningen var unnagjort mandag.

Slik er oppsettet:

Norges kamper i VM-kvaliken spilles slik:

24/3: Gibraltar - Norge

27/3: Norge - Tyrkia

30/3: Montenegro - Norge

1/9: Norge - Nederland

4/9: Latvia - Norge

7/9: Norge - Gibraltar

8/10: Tyrkia - Norge

11/10: Norge - Montenegro

13/11: Norge - Latvia

16/11: Nederland - Norge — Fotballandslaget (@nff_landslag) December 8, 2020

Dermed slipper Norge å møte Nederland på våren, noe den nederlandske landslagstreneren, Frank de Boer uttalte mandag at han ønsket.

– Tyrkia borte ville vært fint. For da er det kanskje ikke publikum til stede ennå. Jeg ville også likt å spille mot Norge i Mars, sa Nederland-sjefen til nederlandske AD.

Med seier mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro vil Norge ha et strålende utgangspunkt før det hele skal avgjøres på høsten. Hele kvaliken skal avgjøres i 2021.

Bare gruppevinneren går direkte til VM. Andreplass sender laget inn i et playoff-sluttspill. Siden Norge ikke vant Nations League-gruppen i høst, er VM-kvalifiseringen eneste vei inn til mesterskapet.

– Jeg er sånn passe fornøyd. Nederland er en voldsom motstander, men ikke umulig. Tyrkia, Montenegro og Latvia er sånne lag som er veldig leie på bortebane, men det kan jo kanskje være vår fordel. At man tar litt poeng fra hverandre, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2, da gruppene ble trukket på mandag.