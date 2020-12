Olivia Jade Giannulli snakker ut for første gang

«Full house»-skuespilleren Lori Loughlin (56) og ektemannen Mossimo Giannulli (57) var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, over 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California.

Dette skjedde ved at de to jentene, Olivia Jade (21) og Isabella Rose Giannulli (22), ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av dem drev med roing.

Snakker ut

Nå snakker yngste datteren, Olivia Jade, ut for første gang siden skandalen, i serien «Red Table Talk» på Facebook.

- Jeg er nervøs, men spent. Jeg er klar for å snakke ut, og jeg kan ikke se for meg et bedre sted å gjøre det enn her, forteller hun.

Red Table Talk er et amerikansk talkshow med tre generasjoner kvinner: Jada Pinkett Smith (49), hennes datter Willow Smith (20), og Jadas mor, Adrienne Banfield-Norris (67). Sistnevnte var svært skeptisk til å la Giannulli snakke ut på showet deres.

Banfield-Norries mener Giannulli ikke fortjener en plass ved Red Table Talk, fordi hun har anledning til å betale seg ut av problemene familien er rammet av.

– Hun kommer til å klare seg uansett om hun er ved dette bordet eller ikke, sier Banfiel-Norris.

På spørsmål om hvorfor 21-åringen ville på showet svarer Giannulli følgende:

– Jeg føler at jeg ville være et sted hvor jeg ikke ble angrepet, men forstått. Jeg føler at vi kan ha en åpen samtale.

Finnes ingen unnskyldning

Foruten fengselsstraff og kraftige bøter, har universitetsskandalen ført til at Loughlins samarbeidsavtaler og skuespillerjobber er blitt totalt lagt på is. Loughlin ble for alvor kjent på 90-tallet, gjennom TV-serien Under Samme Tak, i rollen som Tante Becky. 51-årinen har nå vært i fengsel i noen uker.

– Jeg har ikke hørt fra dem ennå, jeg venter. Jeg har ikke snakket med min mor på lenge, sier Giannulli og fortsetter:

– Hun er der inne og hun får tenkt igjennom hva som har skjedd. Jeg håper at vi kommer ut fra det seirende.

21-åringen forteller at hun lenge har levd inne i sin egen boble og har ikke forstått at det som foreldrene gjorde var galt.

– Jeg husker jeg tenkte: «Hvordan kan folk være sinte?». Jeg levde i en boble. Jeg forstod ikke hva som var galt. For meg var det normalt. Jeg forstod ikke at dette var privilegium, men jeg skjønner det nå, forteller hun.

Vil lære

Hun forteller videre at det samme gjelder søsteren og vennene deres. Samtlige kommer fra lignende situasjon i samme, privilegerte miljø, med rike, hvite foreldre.

– Jeg kom ikke hit for å vinne folk over, jeg ville bare si beklager. Jeg vil komme her og si at jeg anerkjenner at det er fordeler ved å være hvit, og at det er feil.

21-åringen forteller videre at hun har lyst å gi tilbake til de som trenger det, ikke i form av pengedonasjoner, men i form av å bruke tid til å stille opp på ulike arrangementer.

Ulik straff

Etter å i lengre tid ha hevdet sin uskyld, erklærte Loughlin og Giannulli seg skyldige i svindel i mai i år. I en tilståelsesavtale, som må godkjennes av en domstol, heter det at Loughlin blant annet sier seg villig til å sone to måneder i fengsel og betale en bot på 150.000 dollar. Det tilsvarer rundt 1,5 millioner norske kroner.

Giannulli har i tilståelsesavtalen blant annet sagt seg villig til å sone fem måneder i fengsel og betale en bot på 250.000 dollar, rundt 2,5 millioner norske kroner.

Da universitetsskandalen var et faktum, var Loughlin med på comeback-varianten av Under Samme Tak, som gikk på Netflix. Med umiddelbar virkning ble Loughlin fjernet fra serien. I tillegg ble hun vraket fra samarbeidet med den amerikanske mediegiganten Hallmark.