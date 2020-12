Derfor vil ikke Erna gi nødgodkjenning til koronavaksine

Tirsdag startet Storbritannia vaksineringen av innbyggerne mot covid-19, som det første vestlige land som ga nødgodkjenning til en koronavaksine.

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at Norge ikke kommer til å gjøre som britene.

– Det er en gledens dag at Storbritannia har satt i gang vaksinasjon. Men de har brukt en nødparagraf til dette. Vi har sagt at vi vil å gå sammen med EU og deres arbeid på dette området. Og det er EU sitt medisinske byrå som skal gå gjennom og gi ordentlig kvalitativ undersøkelse av vaksinene. Men vi håper at det ikke er lenge til vaksinene er klar for bruk i Europa og Norge også, sier Solberg til TV 2.

– Er det ikke aktuelt for Norge å ta i bruk en nødparagraf?

– Vi tenker at det å overbevise folk om tryggheten med vaksiner, så viser det at vi ikke tar shortcuts. Dette er med på å vise trygghet om at dette er riktig nå. Og uansett er det bare snakk om noen uker i forskjell, sier statsministeren.

Statsminister Erna Solberg under videomøtet med Bill Gates om mobilisering av midler til vaksinearbeid. Foto: Terje Bendiksby/ NTB

Møte med Bill Gates

Tirsdag kveld hadde Erna Solberg telefonmøte med Bill Gates om mobilisering av midler til vaksinearbeid, fordi Norge har en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet ACT-A som skal sikre utvikling og produksjon av av tester, vaksiner og medisiner.

I møtet ga Bill Gates Norge skryt for vår generøsitet til å organisere ressurser for å hjelpe at også fattige land skal få vaksiner under pandemien.

Solberg var svært positiv etter møtet.

– Jeg syns det er spennende å høre hvordan han tenker og ser på videre arbeid. Og at vi også etter denne pandemien må sørge for at vi ikke glemmer og tror at det er lenge til neste gang. Men at vi jobber med forberedelsene til neste gang og hvordan vi da kan være enda bedre forberedt og hvordan vi kan jobbe for at enda flere land bidrar, sier Solberg.

Fire vaksiner til vurdering

Det er nå fire vaksiner til vurdering i EU. Den første godkjenningen kan komme rundt nyttår, og vil dermed være klar for Norge.

– 1,2 millioner nordmenn kan da få vaksinen i første omgang. Det er 70 prosent av alle i risikogruppen og personell som jobber med utsatte grupper, har helseminister Bent Høie (H) uttalt.

Utover våren vil resten av befolkningen få tilgang til vaksinen.

Regjeringen har laget en tydelig prioriteringsliste på hvem som skal få vaksinene først. Det er:

* Alle fra fylte 65 år

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Personer mellom 18 og 64 år med en eller flere navngitte sykdommer/tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det anslås at det er 1,3 millioner personer i disse gruppene.

– Ganske raskt forventer vi at alle i risikogruppen vil få tilbud om vaksine, sier helseministere