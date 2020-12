Dette gjør Stortinget for å hindre flere angrep

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier at det har blitt innført et nytt «regime» for passord og at stortingsrepresentantene vil bli sendt på kurs for å styrke nettsikkerheten ved Stortinget.

Tirsdag opplyste PST om at det var en russisk hackergruppe tilknyttet Russlands militære etterretningstjeneste, som stod bak angrepet mot Stortinget i høst.

– Stortinget tar det PST sier til etterretning, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier til TV 2.

Hun sier videre at det bekrefter Stortingets mistanker om at et fåtall av stortingsrepresentantene hadde blitt utsatt for et nettinnbrudd.

Samtidig avslører hun hvordan Stortinget nå skal jobbe for å unngå flere innbrudd.

– Etter nyttår så vil alle representanter og partigrupper få sikkerhetsfaglige orienteringer, hvor PST vil delta. Vi vil også fortsette med vårt arbeid knyttet til sikkerheten her på Stortinget.

Trøen forteller også at Stortinget har laget et helt «nytt regime for passord».

Alvorlig

Trøen sier at Stortinget må ta høyde for å bli utsatt for fremtidige hackerangrep.

– Vi går inn i et valgår, og med utgangspunkt i historien så vet vi at vi kan være utsatt og sårbare for angrep. Da er det viktig å være så godt skodd som overhodet mulig.

Hun minner imidlertid om at Stortinget ved høstens angrep avdekket trusselen raskt, som gjorde at de tidlig kunne iverksette tiltak for å stoppe angrepet.

Angrep kampanje

PST skrev tirsdag at etterforskningen viser at det Stortinget ble rammet av, er en del av en større kampanje internasjonalt og nasjonalt som har pågått siden 2019.

Etterforskningen knytter dataangrepet til cyberaktøren «Fancy Bear».

Denne gruppen er kjent som enhet 26165, som i 2016 stjal titusenvis av eposter, men også plantet to hackerverktøy, i et dataangrep mot Demokratene i USA.

I hackerangrepet mot Stortinget ble det stjålet sensitiv info, men ikke graderte opplysninger.

– Stortinget har spesifikke regler for behandling av gradert info. Vi har tidligere vært åpne om at det kan ha kommet opplysninger på avveie fra disse kontoene med innbrudd, men ikke gradert info, sier Trøen.