Tror Pogba starter i kveld, men: - Det er ganske klart at han ønsker å dra

Superagent Mino Raiola hevder at Paul Pogba ønsker å forlate Manchester United. Ødeleggende for alle parter, mener United-kjenner Paul Hirst.

Tirsdag: Se RB Leipzig - Manchester United på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 20.30.

Paul Pogbas kontrakt med Manchester United strekker seg til sommeren 2022, men før kveldens møte med RB Leipzig har franskmannens superagent, Mino Raiola, gjort det klart at 27-åringens ønsker seg bort fra Old Trafford.

– Paul trives ikke i Manchester United. Han klarer ikke å vise hva han er god for, slik som folk ønsker. Han må bytte klubb, det er i hans natur. Han har en kontrakt som går ut om halvannet år, men den beste løsningen for alle parter hadde vært om han fikk reise til sommeren, sier Raiola i et intervju med italienske Tuttosport.

Uttalelsene overrasker ikke Manchester United-kjenner og journalist i The Times, Paul Hirst.

– Jeg snakket med Raiola sist sommer, og han sa det samme da. Han prøver å få Pogba bort fra Manchester United. Han ønsker en ny klubb, og det er det samme igjen. Timingen er veldig dårlig, men det er klart svart på hvitt: Paul Pogba ønsker ikke å bli i klubben, konstaterer Hirst, og legger til:

– Bak lukkede dører tror jeg klubben forsøker å få Raiola til å være stille, for ingen kommer ut av dette som en vinner. Det er ødeleggende for alle parter.

Tror han starter

Uttalelsene fra Raiola kommer kort tid før Manchester Uniteds avgjørende Champions League-kamp mot RB Leipzig.

Ole Gunnar Solskjærs menn må ha poeng i Tyskland for å avansere til åttedelsfinalen. Hirst tror nordmannen kan bli tvunget til å spille med Pogba fra start.

– Jeg tror de ender opp med å bruke han. Fred er suspendert, og Pogba spilte veldig bra på lørdag. Det kommer til å bli vanskelig, sier han.

I oktober benyttet Manchester United seg av retten til å forlenge Pogbas kontrakt fram til sommeren 2022. Nå ser det ut til at klubben må selge i løpet av neste sommer.

– United er bedre forberedt på å miste han nå enn de var for et år siden. Da hadde de Andreas Pereira og Jesse Lingard som alternativer, men nå har de Donny van de Beek og Bruno Fernandes. Om han drar neste sommer, tror jeg ikke det vil være et stort slag for United, mener Hirst.

Forventer avansement

Før den tid handler uansett alt om å ta seg videre i Champions League. Og en tøff gruppe til tross, alt annet enn avansement vil være krise for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, ifølge Hirst.

– Ja, det synes jeg. Er du manager for Manchester United, er det forventet at du går videre fra gruppespillet i Champions League, uansett hvilke lag som er der. Det er en tøff gruppe, men om Ole har ambisjoner om å vinne sølvtøy med denne klubben, er det et minimum at de går videre fra gruppespillet. Det vet han også, sier Hirst.

Både United, Leipzig og PSG står med ni poeng i gruppe H før kveldens kamper, men franskmennene har Solskjærs mannskap på innbyrdes oppgjør.

Det betyr at United må ha poeng i Tyskland, mot et Leipzig som har vunnet alle sine hjemmekamper denne sesongen, både i serien og Champions League.

– Det kommer til å bli så vanskelig. Selv om United vant 5-0 i den første kampen, var det en skikkelig tett kamp. Om de får en tidlig scoring i kveld, vil det roe nervene. Men det er så uforutsigbart å se på Manchester United for øyeblikket, for vi vet aldri hva vi får. Om de får en tidlig scoring og får roet nervene, kan de forhåpentligvis komme seg videre, avslutter Hirst.

