Norsk landslagsprofil forlenget kontrakten med svensk topplag – med én dag

Det er Aftonbladet som omtaler det svært spesielle grepet som er gjort rundt den norske proffens kontrakt.

Bakgrunnen er som følger: Onsdag spiller Bøe Risa og lagvenninnene den første av to kamper mot Manchester City i mesterligaens 16-delsfinale. Returkampen går 16. desember, dagen etter at den norske midtbanespillerens opprinnelige avtale med klubben hadde utløp.

Dermed måtte det kreative grep til for at Bøe Risa også skulle være aktuell for neste ukes mesterligaoppgjør.

Usikker på framtida

Kontraktsforlengelser med én dag er samtidig ikke hverdagskost i fotballen.

– Det har jeg ikke gjort før, sier Bøe Risa til Aftonbladet.

På spørsmål om hun får godt betalt for den ekstra dagen som nå er lagt til kontrakten, svarer landslagsprofilens leende at lønnen er den samme.

Bøe Risa ønsker å holde alle muligheter åpne rundt egen fotballframtid etter inneværende sesong. Derfor er det i øyeblikket ikke aktuelt å skrive en lengre avtale med de svenske seriemesterne Göteborg.

Har kontakt med klubber

Til Göteborgs-Posten bekrefter landslagsprofilen at hun har kontakt med flere utenlandske klubber. I Sverige skal kun Göteborg være aktuell. Selv vet ikke 25-åringen hva hun velger.

– Ærlig talt vet jeg ikke. Det har vært mye usikkerhet. Korona gjør det vanskelig, og mange klubber er midt i sesong. Det er mye som spiller inn, sier Bøe Risa til Aftonbladet.

Mesterligakampene som nå venter er en mulighet til å vise seg fram for mulige beilere.

