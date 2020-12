Tove trodde ribba var norsk: – Føler meg lurt

TV 2 HJELPER DEG: «Produsert i Norge for NorgesGruppen», står det på First Price-ribba.

Tove Larsen Ensrudhagen hadde hørt at det kunne bli vanskelig å få tak i norsk ribbe i år. Derfor ble hun glad da hun så First Price-ribba i butikken.

– Jeg kastet meg over den og tok ett av to stykker som lå igjen. Så jo ikke nøye på den før jeg kom hjem, sier hun.

Først da, oppdaget hun det som står med liten skrift. Ribba er tysk. Ikke bare er grisen fra Tyskland, men den er også slaktet og skåret der.

Likevel skriver NorgesGruppen på pakka at den er «produsert i Norge».

TYSK: Ribba er ikke norsk, slik Tove trodde. Foto: Une Marvik Hagen.

– Jeg følte meg lurt da jeg leste alt som sto på pakka, sier Tove til TV 2 hjelper deg.

Les NorgesGruppens svar nederst.

– Få ting provoserer mer

Ragnhild Silkoset er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, og hun jobber også ved UiT.

Hun mener Toves reaksjon viser at kunder har en forventning til at begrepet «produsert» betyr produksjonsprosessen. Det vil si oppvekst, slakt og oppskjæring.

GODT VANT: – Et eksempel på at merkeordninger er viktig, sier Ragnhild Silkoset ved BI. Foto: Handelshøyskolen BI.

– Få ting provoserer kunder mer enn at de føler seg lurt på priser og kvalitet. Denne typen opplevd urettferdighet resulterer ofte i følelsesmessig irritasjon. Opplevelsen av å ha blitt lurt er sterk, og da er det likegyldig om ribba er av like god kvalitet eller enda bedre, sier Silkoset.

– Dette er et godt eksempel på at merkeordninger er viktig. Norske kunder er godt vant med at all mat har høy, norsk kvalitet, og forventer dette også fra lavprismerker, legger hun til.

– Lover å ta tak

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland, har forståelse for at merkingen kan fremstå som uklar.

«Dagens merking er i henhold til gjeldende regelverk, så formelt sett er alt i orden, men vi forstår at dette ikke nødvendigvis er godt nok overfor kundene. Vi ber imidlertid om forståelse for at det store underskuddet på norsk ribbe kom overraskende på oss.

Hadde vi visst at importandelen skulle bli så stor, ville vi prioritert å få på plass tydeligere merking av ribba, slik vi har gjort med kjøttdeig tidligere i høst. Men da etikettene ble laget, var situasjonen en annen, og vi trodde vi ville ha nok norsk ribbe til jul.

Vi ser nå på løsninger på kort og lang sikt når det gjelder merking av alle produkter der produksjonsland og opprinnelsesland for råvaren ikke er det samme. Dette er en vanskelig og ressurskrevende jobb, så det vil ta litt tid, men vi lover å ta tak i det.»

Søyland legger til at de ønsker seg mer råvarer fra den norske bonden til jul, og at de aller helst vil selge norsk.

Under kan du lese årets ribbetest. PS: Vinneren var laget av norsk gris.