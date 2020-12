Drar til Færøyene for å slippe karantenehotell

– Jeg tror vel aldri jeg har hatt så lang hjemreise før, sier Bård Andersen.

Etter åtte år i Danmark, flytter Andersen hjem til Norge. Avgjørelsen ble tatt etter at han mistet jobben som hovedkundeforhandler i et turistbyrå i høst.

I morgen flyr han fra Billund til Tórshavn, hovedstaden på Færøyene. Her skal han tilbringe elleve netter i en leid leilighet.

– Det er for å ikke måtte bo på karantenehotell. Rett og slett, sier Andersen.

For å begrense importsmitte innførte regjeringen den 5. november ordningen med karantenehotell. Ordningen omfatter alle som kommer til Norge fra røde land og ikke eier bolig i Norge.

Men så lenge Færøyene forblir et gult område, skal Andersen i teorien kunne slippe karantene når han lander i Bergen 21. desember, med mindre han er koronasmittet selv.

500 kroner natten

– Selve oppholdet mitt på Færøyene koster det samme som karantenehotell, forklarer Andersen.

Ti dager på karantenehotell i Norge koster totalt 5000 kroner. Det samme gjør elleve dager i leiligheten som venter på ham i Torshavn.

– På Færøyene har jeg muligheten selv til å lage mat selv, og ha litt mer frihet. Men det er jo en dyr løsning, flybillettene koster. Og så er det jo selvfølgelig en risiko at det kan gå fra gult til rødt mens jeg er der, sier Andersen.

Men det er ikke bare pengene det handler om. Andersen tror ti dager alene på karantenehotell ville blitt for tøft for psyken hans.

– Jeg har veldig behov for å være i aktivitet og i hvert fall gå en tur, og siden jeg er i den situasjonen at jeg faktisk ble oppsagt, så er det også en psykisk ting, sier han, og fortsetter:

– Jeg vet faktisk ikke helt hvordan jeg hadde taklet det i dag. Så det er av hensyn til meg selv også, å få litt natur og ta det som en ferie.

REAGERER: Andersen reagerer på de forskjellige unntakene som gjøres for folk som reiser inn i landet, og synes ikke det virker som reglene hindrer importsmitte. Foto: Privat

Protesterer

– Det er jo også litt protest mot norske myndigheter.

Andersen synes regjeringens karantenehotellordning slår skjevt ut. Derfor har han valgt å «trikse» på denne måten.

– Jeg hadde hatt forståelse for konseptet hvis det gjaldt absolutt alle. Men det er så mange unntak, og jeg synes ikke det virker som om det hindrer noe særlig importsmitte.

Andersen reagerer blant annet på at studenter får sitte i karantene på et egnet sted, for eksempel hos foreldrene sine, mens andre nordmenn bosatt i utlandet må sitte ti dager på karantenehotell.

Feriekarantene på Færøyene

Det er veldig lite smitte på Færøyene, og under 50.000 innbyggere. Alle som reiser til Færøyene anbefales å teste seg for koronavirus tre dager før avreise.

Dette har Andersen allerede gjort, og fått en negativ test.

I tillegg vil han testes ved ankomst på flyplassen, og dra rett i karantene i sin leide leilighet. Der skal han vente på testsvar, som sannsynligvis kommer samme dag.

Det anbefales også å ta enda en test seks dager etter ankomst. Inntil du har fått testsvarene fra den andre prøven, skal du å unngå kontakt med andre så mye som mulig, står det på nettsiden til regjeringen på Færøyene.

– Hva tenker du om at dette kan bli sett på som en oppfordring til å ta karantenen sin på Færøyene?

– Jeg ser et paradoks ved at jeg bruker Færøyene som karantenested. Men jeg kommer til å følge retningslinjene som er bestemt der. Jeg har ingen egeninteresse av å oppfordre til karanteneferie på Færøyene.

Andersen mener han har tatt alle forholdsregler.

– Jeg har nærmest vært i isolasjon den siste uka for ikke å ta med smitte inn i landet.

BEDRE FOR PSYKEN: Andersen tror det ville vært tungt for psyken å ikke kunne bevege seg ute de ti dagene han måtte ha sittet i karantene. Foto: Bård Andersen

Varsler endringer

Tirsdag kveld bekreftet statsminister Erna Solberg ovenfor TV 2 at ordningen med karantenehotell vil bli endret.

– Nå vil det bli åpnet for at hvis man leier, og ved å vise egenerklæring, vil det bli mulighet for å avtjene karantene andre sikre steder. Men du må være forberedt på at du kan bli sjekket, og hvis man ikke er der blir det klekkelige bøter, sier Solberg til TV 2.

Men hun påpeker at dette er ikke på plass ennå.

– Vi skal ha et registreringssystem og vi er særlig fokusert på det som skjer etter jul, når mange kommer tilbake til Norge, sier statsministeren.

Til tross for at Andersen allerede har bestilt tur til Færøyene, håper han regjeringen endrer på ordningen raskt.

– Jeg håper jo regjeringen lemper på karantenehotell-reglene. Nå har jo jeg allerede bestilt en omvei om Færøyene, så for meg er det gjort. Jeg må nesten bare holde meg til den planen som er.