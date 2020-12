Norge sier nei til Tour de Ski

Tirsdag bekrefter Norges Skiforbund at det ikke blir norsk deltakelse i Tour de Ski.

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for at det ikke sendes en tropp til touren, som starter 1. januar, er smittesituasjonen. Det opplyser Skiforbundet i en pressemelding.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i pressemeldingen.

– Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, fortsetter han.

Langrennssjef Espen Bjervig påpeker at helsen til utøvere og støtteapparat er førsteprioritet.

– Risikoen det innebærer å utsette en tropp for covid-19 veier tyngst i avgjørelsen om å ikke delta i Tour de Ski. Hovedmålet for langrenn denne sesongen er VM i Oberstdorf, sier Bjervig, som ifølge Skiforbundet er opptatt av å være best mulig forberedt til mesterskapet med friske utøvere og støtteapparat.

Ville ha færre arrangørsteder

Touren kjøres som planlagt med start 1. januar og målgang 10. januar på arrangørstedene Val Müstair (Sveits), Toblach (Italia) og Val di Fiemme (Italia).

Norges Skiforbund har tidligere sagt at de ser på det som vanskelig å være med på en slik ordning. Det samme har skiforbundene i Sverige og Finland sagt. De ønsket seg en tour med færre arrangørsteder og etapper, og har krevd at FIS skulle ta grep.

Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug, Emil Iversen og Heidi Weng er noen av løperne som har sagt klart ifra om at det ikke var aktuelt å delta om Tour de Ski skulle arrangeres som planlagt.

Andre utøvere har ikke vært like kategorisk avvisende til å delta selv om konkurransene går som oppsatt i kalenderen.

Uttaksdilemma

Med færre renn blir det også vanskeligere for landslagstrener Eirik Myhr Nossum å ta ut løpere til de respektive VM-øvelsene.

– Jeg hadde i bakhodet at sesongen kunne bli annerledes. Jo færre skirenn man har, jo vanskeligere blir det å bedømme. Det rennet jeg har mest data fra er 15 km skøyting. Der har jeg en del gode skirenn. Og så får jeg i hvert fall to til på nasjonalt nivå. Men for totaltroppen vil alle skirenn man går telle mer enn før, sier han.

Nossum tror han vil få gode nok svar på 15 km skøyting. Det er mer åpent rundt 30 km med skibytte og femmila.

– Det vil bli noe mer skjønn, litt avhengig om vi går i Lahti. Jeg håper og tror at vi kan konkurrere der hvis det blir noe av. 30 km med skibytte der hadde, for min del, vært sportslig interessant, sier Nossum.