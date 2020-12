Michael (36) skulle bare ha en rotfylling – én time senere var han død

Tirsdag startet høringen i Coroner's Court of Victoria, hvor Michael Andersons dødsfall blir gransket.

Anderson, som ble 36 år gammel, døde ifølge The Australian av hjerteinfarkt under en rotfylling i Melbourne.

Nå skal retten avgjøre om dødsfallet kunne ha vært unngått.

I retten kom det frem at Anderson klokka 08.45 satte seg ned i tannlegestolen på Collins Street Specialist Dental Centre 18. april i 2017.

NARKOSE: Profopol er et av de vanligste anestesimidlene i verden. Foto: Richard Vogel/AP

Der ble han gitt Propofol, som er et av de mest brukte anestesimidlene i verden.

Klokka 09.15 hadde hjertet hans stanset.

Klokka 10.48 ble han erklært død på Alfred Hospital.

Jackson-dopet

I retten kom det frem at Anderson hadde fått Propofol av anestesilegen på klinikken.

Propofol ble kjent for folk flest i 2009, da Michael Jackson døde av en overdose av blant annet dette.

I retten kom det også frem at Anderson, som var overvektig, hadde et noe forstørret hjerte og at han hadde «syke arterier» da han ble gitt middelet.

– Et utrolig farlig stoff

Ekspertvitne Forbes McGain, som er anestesilege, sier at Andersons blodtrykk ikke ble registrert før eller etter at han ble gitt Propofol.

Middelet er kjent for å senke blodtrykket.

– Det er et utrolig farlig stoff som må bli brukt veldig, veldig forsiktig, sa han i retten.

Videre sa han at det er svært vanlig at anestesileger i tillegg til Propofol må gi pasienten et medikament for å øke blodtrykket og unngå hjertestans.

– Propofol vil alltid, hvis du gir nok, gjøre at du slutter å puste, sa han.

Og:

– Han gikk inn på tannlegekontoret, fikk Propofol, og innen en time var han død.

Høyt oppe

I retten kom det frem at det tok ambulansepersonellet ni minutter å ankomme høyblokka tannklinikken ligger i, og at det deretter tok dem åtte minutter å finne frem til klinikken.

Klinikkens beliggenhet i åttende etasje av ei høyblokk har blitt et tema under høringen.

ERKLÆRT DØD: Michael Anderson ble erklært død på Alfred Hospital en time etter at han satte seg i tannlegestolen. Foto: Google

Manglet hjertestarter

Etterforsker Jeff Dart i Victoria-politiet sa at klinikken ikke hadde hjertestarter, og at ambulansepersonellet hadde vansker med å hjelpe Anderson på grunn av lokalets størrelse.

– Problemet med å ha en stor mann som får hjertestans i en tannklinikk høyt oppe i en høyblokk, som ambulansepersonellet beskriver som fullstappet og vanskelig tilgjengelig ... Jeg tenkera at det indikerer at ja, klinikken er bra når ting går bra, men er den adekvat for en situasjon når ting ikke går bra, spurte han.

Rettshøringen fortsetter i februar.