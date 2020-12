Fikk beskjed om sparkingen seks dager før Solbakken ble presentert

Sist torsdag ble Ståle Solbakken presentert som ny landslagssjef. Samtidig kom Lars Lagerbäck med en pressemelding som ikke levnet noen tvil om at han hadde fått sparken.

«Etter samtale med og ønske fra NFF, Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt, kommer undertegnede til å slutte som landslagstrener» , skrev Lagerbäck.

Samme dag bekreftet også Ståle Solbakken til TV 2 at det ville være unaturlig for ham å beholde Per Joar «Perry» Hansen (55) som assistenttrener.

Dermed var både Lagerbäck og Hansen ferdige, etter nesten fire år som trenere for A-landslaget.

Fikk beskjed om sparkingen tidlig

I dette intervjuet letter «Perry» på sløret om hvordan han opplevde avskjeden med NFF, beskriver Lagerbäck som en trenergigant som «ingen norske trenere når til knærne» og forteller om et oppsiktsvekkende trenertilbud svensken mottok rett før Fotball-VM i Russland i 2018.

– Når fikk dere beskjed om at dere var ferdige som landslagstrenere?

– Jeg fikk beskjed for ti dager siden, forrige fredag. Lars (Lagerbäck) ringte til meg, sier Hansen.

– Hva synes du om avgjørelsen?

– Det er et valg NFF har tatt. Juridisk sett hadde de rett til å gjøre det. Lars hadde en avtale som kunne sies opp begge veier i november, og NFF benyttet seg av den muligheten. Juridisk sett har de ikke gjort noe galt.

– Men utenom det juridiske, mener du de har gjort noe galt?

– Man kan diskutere fram og tilbake når slike ting skjer. Jeg har mine tanker rundt det, og har diskutert det internt med dem det gjelder. Jeg har ikke behov for å si det til flere. Det har jeg delt internt med NFF og med det fantastiske støtteapparatet vi har fått jobbe med i fire år. Jeg håper Ståle (Solbakken) er så klok at han tar med seg støtteapparatet videre. Det er topp klasse i alle roller, sier Per Joar Hansen.

Var ikke involvert rundt nødlandslaget

Fotballpresident Terje Svendsen uttalte sist uke at han første gang kontaktet Ståle Solbakken i perioden mellom Serbia-tapet og landslagssamlingen i november, som ble en parodisk samling med avlyste kamper, tap på walkover og et nødlandslag som spilte 1-1 mot Østerrike i gruppefinalen av Nations League.

– Hvordan ble dere informert underveis om det som var i ferd med å skje?

– Som alle fikk med seg på pressekonferansen har Terje Svendsen uttrykt at han har snakket med Lars om muligheten til å prate med Ståle. Det var ikke så lett for Lars å si ja eller nei til det. Lars kan ikke akkurat nekte.

– Hvordan opplevde du NFFs dialog med dere?

– Det har jeg meddelt herrene og kvinnene i NFF om.

– Hvorfor var ikke du og Lagerbäck mer involvert i uttak av tropp til nødlandslagets kamp mot Østerrike?

– Det spørsmålet får du stille NFF, hvordan de angrep den kampen. Hvordan de gjorde det, hvem de kontaktet og når de gjorde det, svarer den tidligere landslagsassistenten.

Han ønsker ikke å utdype hvorvidt den manglende involveringen skyldtes at trenerteamet allerede på dette tidspunktet hadde fått signaler på at det kunne gå mot et trenerskifte.

– Inngangen til den kampen får du ta med dem som har ansvaret for den kampen, svarer han.

Lagerbäck ville ha klausul

«Perry» legger ikke skjul på at han synes Lars Lagerbäck fikk en trist sorti fra norsk fotball.

– Personlig synes jeg det er trist. Gjennom 44 år som fotballtrener har Lars aldri brutt en kontrakt. Med sju mesterskap på CV-en synes jeg det var en trist sorti for en enormt stor fotballtrener.

– Hva kan du si om klausulen han hadde i kontrakten sin som ga begge parter rett til å si opp avtalen?

– Det var Lars som ville ha klausulen. Utgangspunktet var at han ville bestemme over egen motivasjon, fordi han er så ærlig og aldri går på akkord med seg selv.

– Så det var ikke NFF som tok initiativ til den klausulen?

– Det tviler jeg på, ettersom de jaget ham såpass hardt for å forlenge for bare ett år siden.

– Tror du at det ville endt med sparken om ikke Ståle Solbakken hadde fått sparken i FC København?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det må du spørre de som har utløst klausulen om, sier Hansen.

Slik svarer NFF

TV 2 har vært i kontakt med fotballpresident Terje Svendsen om sparkingen og hendelsene rundt nødlandslaget.

Terje Svendsen og Lars Lagerbäck. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Vi var på forhånd, og i arbeidsavtalen, enige om rammene for en eventuell avslutning underveis i avtaleperioden. Som kjent informerte jeg Lars Lagerbäck om initiativet til å innlede samtaler med Ståle Solbakken. Forhandlingene med Ståle ble sluttførtonsdag kveld. Underveis var det også god dialog med Lars Lagerbäck om hans fratredelse, sier Svendsen.

Han sier det var Leif Gunnar Smerud, U21-trener i over seks år, som var fungerende landslagstrener og som fikk i oppdrag å lede laget.

– Tidsfaktoren spilte en stor rolle. Spillerlogistikken var usedvanlig krevende, med mange små og store runder frem og tilbake knyttet til testregime, reiseforhold og klubbfrigivelse. Leif Gunnar har i det daglige godt samarbeid med Lars og Perry og kjenner også godt de fleste spillerne som var aktuelle fra tidligere spill på U21- landslaget.

– Eventuelle ulike preferanser ville ikke spilt så stor rolle, tidsfaktoren var det viktigste. Han fikk selvsagt med seg analysene av Østerrike som var det viktigste, og snakket med Lars og Perry om disse i forkant av kampen.

– Denne klausulen i kontrakten – der begge hadde en gjensidig oppsigelsesadgang – hvem tok initiativ til å få inn den?



– Kontrakten var det enighet om. Vi hadde god dialog med Lars om denne, men går ikke inn i enkelte deler av forhandlingene.



– Gjaldt den gjennom hele avtaleperioden eller kunne den kun benyttes i november?



– Dette punktet er ikke knyttet til tidspunkt.



Hyller Lagerbäck

Én ting han gjerne vil snakke om er respekten han har for Lars Lagerbäck. Som svenskens assistent gjennom fire år nøler han ikke med å utrope 72-åringen til den beste fotballtreneren han noensinne har møtt - og den mest jordnære.

– Jeg synes det er et par saker som alle trenere og offentligheten kan ha godt av å høre. Av alle trenere jeg har hatt noe med å gjøre i Norge, er det ingen som rekker Lars til knærne, fotballfaglig eller ledelsesmessig. At han brukte slutten av sin 44 år lange trenerkarriere her, hvor jeg fikk være hans assistent, har jeg satt utrolig pris på. Det har vært en ære å få lære av en sånn gigant, sier Per Joar Hansen.

Og trekker på eget initiativ fram tre historier som han mener oppsummerer mannen, på forskjellige måter:

– På en av de første landslagssamlingene vi hadde bodde vi på Thon Hotel Ullevaal. Med den merittlista kunne han selvsagt bestilt privatsjåfør eller taxi da vi skulle hjem, men vi tok alltid flybussen. Lars gikk bort i resepsjonen og spurte om han hadde halv pris på flybussen, gjennom å ha bodd på hotellet deres. Det bekreftet resepsjonisten, og i stedet for å belaste NFF 200 kroner ble det 100 kroner i stedet. Han skulle ikke koste NFF en ekstra krone så lenge han var sjefen, sier «Perry».

Fotballpresident Terje Svendsen har for øvrig opplyst at Lagerbäck får betalt ut første kvartal 2021, og ikke ut den opprinnelige kontraktstiden, som var ut VM-kvalifiseringen og et eventuelt sluttspill i 2022.

Kunne overtatt VM-klar nasjon

Den andre historien Per Joar Hansen ønsker å fortelle, dreier seg om VM-sluttspillet i 2018, der Norge som vanlig måtte sitte hjemme.

Derimot kunne Norges trenerduo fått muligheten til å reise dit med en annen nasjon, om de hadde ønsket.

– Vi satt og jobbet på Ullevaal en vinterdag i 2018. Da ringer plutselig det australske fotballforbundet til Lars, og lurer på om han kan tenke seg å lede Australia i VM i Russland. Det var bare jeg og han som satt i losjen. Han så på meg og svarte: «ring meg om en halvtime, så skal dere få svar». Skal vi ta Australia i VM, spurte han meg og flirte litt. Men Lars ringte tilbake og sa at han måtte takke nei, fordi han i sitt trenerliv aldri hadde brutt en kontrakt. Og det kommer jeg aldri til å gjøre, sa han og ønsket dem lykke til, sier «Perry».

Han understreker at henvendelsen var mer en forespørsel enn et offisielt tilbud. I slutten av januar 2018 ble nederlandske Bert van Marwijk ansatt som australsk landslagssjef, men han sluttet så fort laget var slått ut av gruppespillet, etter under et halvt år i jobben.

Norge møtte for øvrig Australia i mars 2018 og vant 4-1, etter hat trick fra Ola Kamara.

Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Satte Hertz-ansatt på plass

Den tredje historien stammer fra september 2017. Norge hadde blitt slaktet med 0-6 av Tyskland i Stuttgart, det verste tapet Lagerbäck noensinne hadde opplevd som landslagssjef.

– Vi var ikke verdt så mange tyske mark da vi kom på Gardermoen. Vi skulle rett inn i en leiebil og kjøre til Drammen for å se U 21-landslaget. Det var ingen kunder ved skranken til Hertz, bare to salgsrepresentanter: den ene var norsk, og den andre var engelsk.

– Vi kom inn i rommet, og han engelske snakket til han norske om hvor elendig det norske landslaget var. Det var elendige spillere og elendige trenere, en solid tirade. Han fra England sa at han burde satset mer penger på kampen enn han gjorde, mens han norske åpenbart kjente oss igjen, uten å vite hvordan han skulle håndtere dette eller hvilken fot han skulle stå på.

– Til slutt gikk Lars bort til engelskmannen og sa: «I have played England 7 times, and never lost». Da ble det stille, sier «Perry» og ler.

– Utrolig bittert, surt og unødvendig

Avslutningen på landslagsjobben er derimot ikke mye humørfylt: 1-2-tapet mot Serbia i oktober, etter en svært skuffende forestilling, var starten på slutten. I kjølvannet fulgte internt bråk og krangling, og så en landslagssamling som ble spolert av covid-19 og reisenekt.

– Selv om Lagerbäck har tatt seg til mesterskap sju ganger greide dere ikke å gjøre det med Norge. Hva mye plages dere av det?

– Den første hele kvaliken vår, der vi ikke greide å ta annenplassen etter å ha sølt bort seieren både hjemme mot Romania og Sverige, kan gjøre meg søvnløs fortsatt. Det er utrolig bittert, surt og unødvendig. Serbia-kampen var en stor skuffelse med tanke på hvor godt forberedt vi var. Vi klarte ikke å være best da det gjaldt. Det er ille å tenke tilbake på, vi var aldri i nærheten av normal kapasitet. Vi har grublet, analysert og tenkt på hva vi burde gjort annerledes med taktikk, laguttak og formasjon, men det får vi ikke gjort noe med. Vi lever forlengs og erfarer baklengs.

– I nesten to år visste dere at det kunne bli Serbia som motstander i den kampen. Ble det for mye forberedelser og analyse?

– Det er vanskelig å svare på. Fotball er ferskvare, kampen er her og nå. I dagens fotball har alle tilgang til hverandres styrker og svakheter. Jeg tror faktisk, og det må jeg og Lars ta ansvar for, at vi bygget opp for store forventninger til den kampen. Mika Kojonkoski (tidligere hopptrener for Norge) sa en gang at «det normale holder», og hadde vi gjort som normalt den dagen kunne det vært nok. Men i stedet klarte vi ikke å henge sammen som lag og det ble altfor åpent. Det er vårt ansvar at det endte som det gjorde.

– Hva var det som ikke var «normalt» med forberedelsene deres?

– Det er vanskelig å si, om det var møtene som ikke var krystallklare nok eller om oppgavene ikke ble 100 prosent forstått. Vi hadde jobbet med samme konsept i fire år, de fleste som var med mot Serbia hadde vært med de siste to. Rollene og konseptet var veldig klart, men vi hang ikke sammen som lag. Vi slapp til 7-8 målsjanser, som var veldig ulikt med tanke på hva som skjedde de siste årene. Når forsvarsspillet var langt under pari, ble angrepsspillet langt under pari også. Det var veldig skuffende. Vi kan sikkert leite med lys og lykte etter den hellige gral, sier «Perry».

Fredag uttalte Joshua King til TV 2 at Lagerbäck «burde fått mer respekt enn han har gjort», både som menneske og trener.

– Hva slags dialog har du og Lagerbäck hatt med spillergruppa etter det som skjedde?

– Det har vært fantastisk gledelig å få så mange henvendelser fra spillere, gjennom hyggelige meldinger og telefonsamtaler. Det er ikke alle spillere som er like fornøyde til enhver tid, men jeg har satt utrolig pris på responsen som har kommet fra gruppa. Det er godt å ta med seg videre, sier han.

Ber Solbakken ta støtteapparatet med videre

Hansen har ingen umiddelbare planer om hva han skal gjøre videre, bortsett fra å være sensor på en A-trenerkurs der kandidatene skal analysere Norges kamper mot Spania i den forrige VM-kvalifiseringen.

– Men hva tenker du om ansettelsen av Ståle Solbakken?

– Ståle er en super fotballmann. Og så vet han like godt som meg at det å trene klubblag kontra landslag er to forskjellige jobber. De kan nesten ikke sammenlignes. Men det har han garantert tenkt over før han sa ja. Det kommer sikkert til å bli veldig bra, han får en spennende spillergruppe med masse talentfulle spillere på vei opp og fram. Jeg håper han er så klok at han tar med støtteapparatet i tillegg, så har han en bra grunnmur å jobbe videre fra. Vi håper alle at han kan tilføre det lille ekstra så vi går til sluttspill, sier Per Joar Hansen.