I dag kjemper Edvald om historisk VM-gull

Edvald Boasson-Hagen (33) må krysse fingrene for god internett-dekning når han i dag sykler digitalt VM for Norge.

Edvald Boasson-Hagen (33) er én av fem norske ryttere som stiller til start når en virtuell regnbue-trøye skal deles ut for første gang i regi av Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Jeg vet ikke helt hva jeg går til, men det skal bli gøy å være med. Så får vi håpe at det går veien, sier Boasson-Hagen, som representerer Norge i herreklassen sammen med Jonas Iversby Hvideberg og Vidar Mehl.

Han skal sykle konkurransen hjemme i sin egen kjeller på Nordberg i Oslo og får coaching av landslagsledelsen over en digital videoplattform. Boasson-Hagen har, i likhet med de andre deltakerne, fått flydd inn en rulle som skal sikre like konkurranseforhold. Hvis man jukser med egen vekt, som må stilles inn manuelt, kan man oppnå store fordeler. Det forsøker man å unngå ved at alle deltakerne må filme seg selv når man går på vekten.

– Alle må sende inn en video av at man går på vekten og vise at den er kalibrert. Så jeg får slenge på en melpose eller en kilo med sukker, forteller han og ler.

I tillegg må man sende inn en video når man måler sin egen høyde.

– Nå får vi bare håpe på god internett-tilgang og at det ikke blir strømbrudd, så skal dette gå bra, sier landslagssjef Hans Falk.

Edvald Boasson-Hagen er blant de største profilene fra landeveissirkuset som stiller til start i VM. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Håper å kjempe om topplassering

22 nasjoner er representert i VM. Mens 78 herreryttere stiller til start, er det 54 kvinnelige ryttere - deriblant de norske håpene, Kristin Falck og Borghild Løvset. Løypen er 50 km lang og finner sted i Watopia, Zwifts virtuelle verden. Reglene er enkle: Første rytter i mål vinner, men de kan hente såkalte power-ups underveis som gir fordeler i spillet gjennom å gi mindre motstand og bedre aerodynamikk.

– Det blir spennende å teste ut denne konkurranseformen. Det er veldig hardt og litt annerledes. Jeg har ikke så mye erfaring med dette, men jeg har hatt mange timer på Zwift, så jeg håper det skal gå bra. Jeg gir gass og håper på det beste.

- Hvor stor er prestisjen i dette?

– Du får en virtuell VM-trøye hvis du vinner, som du kan sykle med i ett år. Nå kan du jo ikke sykle med den utendørs akkurat, men selv om det ikke er så stor prestisje som i et vanlig VM er det gøy å være med. Jeg var jo ikke med i landeveis-VM tidligere i høst, så jeg får se på dette som en god erstatning.

På grunn av korona-situasjonen og smittevernhensyn vil de norske rytterne ikke sitte sammen. De har likevel muligheten til å kommunisere med hverandre.

– Vi sitter i hver vår stue, så det blir ikke så lett å samarbeide. Men vi får prøve å hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre, og ikke kjøre inn hverandre hvis den ene går i brudd. Det er kanskje vanskelig å forestille seg, men du får faktisk effekt av å sitte i vindskyggen av hverandre, med dragsug og slikt. Det er derfor lurt å sitte i fremre del av feltet og ikke falle av, slik at det blir luker. De er faktisk vanskelig å tette, så sånn sett er det veldig realistisk, forteller Boasson-Hagen.

- Går du for gull?

– Jeg går for en best mulig plassering, men det er mange gode "Zwiftere" der ute, som er ryttere man ikke har hørt om før. Jeg har normalt sett ikke de villeste verdiene på watt-ruller, men jeg håper at det blir jevnere når man stiller med likt utstyr og at jeg kan være med å kjempe i toppen, svarer han.

Følger rittet fra virtuell bil

Boasson-Hagen vurderer løypen til å være medium hardt. Det er ingen lange bakker, men avslutter med en tøff knekker rett før mål.



– Det er vanskelig å si noe om ambisjoner for VM, men jeg anser at vi har litt større sjanse med herrene enn kvinnene. Edvald har definitivt kapasiteten som er nødvendig for å komme høyt opp på listene, men han er uerfaren med dette spillet, så han kan kanskje bomme litt på det taktiske, mener landslagssjef Hans Falk.

Han vil sammen med landslagssjef for Esport i Norges Cykleforbund, Tom Ove Kaland, sitte i en virtuell "racecar". I den kan de forflytte seg rundt i feltet og følge de norske rytterne.

– Hvis man vinner et VM, så er det definitivt noe man kan være stolt over. Men om en merittert rytter som Edvald blir nummer ti, så tror jeg ikke han bryr seg så mye om det, sier Falk.