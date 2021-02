Toyota har hatt kjempesuksess med sin småbil Yaris. Introduksjonen kom tilbake i 1999 – og siden den tid har salget vært jevnt høyt, i mange år.

Over 67.000 biler er solgt her hjemme de siste drøyt 20 årene. Det er et skyhøyt tall, i norsk målestokk.

I år kom fjerde generasjon. Den mest populære utgaven er ikke overraskende den drivstoffgjerrige og fornuftige hybriden. Den er ikke ladbar med stikkontakt, men "selvladende", som Toyota kaller den.

Det finnes imidlertid en annen variant, også. En Yaris som knurrer, og som følgelig lever godt med betegnelsen: GR Yaris.

Stort lenger unna drivstoffgjerrig og fornuftig, er det knapt mulig å komme ...

– Dette er matchbox-bil med jetmotor! Vi merker at vi får en del nye kunder på denne bilen. Kjøperne er bilentusiaster, forteller salgssjef Jan Christian Holm.

Heftig Yaris: Dobbelt så dyr – men mange ganger så morsom

GR Yaris har bare to dører, sporvidden er økt, vekten er redusert – og motoren er på 261 hk!

Rallybil-kloning

Her snakker vi nemlig bil som skal appellere til følelser. Utgangspunktet er at Toyota ville bruke Yaris som rallybil i World Rally Championship (WRC). Da må det bygges noen såkalte homologeringsbiler for det private bilmarkedet. Enkelt forklart er dette mer eller mindre rallybiler, som kan registreres for kjøring på vanlig vei. GR Yaris mangler nesten bare et startnummer, for å være klar for konkurranse!

GR står forresten for Gazoo Racing, motorsportavdelingen til Toyota. De har nesten gjort det til en vane å vinne der de gidder å møte opp, enten det er WRC eller Le Mans.

Yaris har blitt fullstendig bygget om, for å fortjene GR-betegnelsen.

Folkelig sportsbil

261 hk er skremt fram av den turtallsvillige 1,6-literen. Det gjør at 0-100 km/t tar kun 5,5 sekunder. For å kunne tøyle kreftene, har bilen firehjulsdrift. Manuell girkasse og manuelt håndbrekk, er også på plass.

Startprisen er 557.000 kroner. Velger du den mest påkostede modellen, må du ut med 577.000 kroner.

Mens en vanlig Yaris vanligvis selges i tusenvis av eksemplarer, blir GR Yaris en sjelden doning på både norske veier, og eller i verden.

I stedet for MC

– Vi regner med å selge rundt 50 av disse i 2021, og i underkant av 40 i 2022. De som kjøper GR Yaris er entusiaster, som gjerne skal ha morobil i tillegg til den vanlige bilen. Noen kjøper den i stedet for en MC – og de tar seg gjerne en tur på bane, når anledningen byr seg, forteller Holm.

Han tror folkelig pris, og det at bilen kan brukes hele året, er noe av det som frister kjøperne – i tillegg til ytelsene, selvsagt.

Har lest seg opp

– Det er tydelig at GR Yaris-kjøperne følger godt med. Flere har lest seg opp på internett, før de kommer, og satt seg godt inn i bilen, fortsetter Holm.

Toyota har de siste årene virkelig vist seg som en verdig sportsbil-produsent. Det startet med GT-86, så fikk vi Supra – og nå altså GT Yaris.

Det skal dessuten nevnes at også forrige generasjon av Yaris ble produsert i en mer sportslig utgave: Yaris GRMN. Den ble utsolgt på et øyeblikk, og kan plutselig vise seg å bli et samlerobjekt.

