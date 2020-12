– Bare toppen av isfjellet

Hjelpeorganisasjonene opplever økt pågang av nye og unge ansikter som søker om hjelp i førjulstiden. To av tre tar kontakt for første gang i år.

I 20 år har småbarnsfaren Pedro Gonzales (38) bodd og jobbet i Norge. Han har hele tiden vært vant til å klare seg selv og forsørge barna sine.

Inntil i mars da pandemien brøt ut.

Da restaurant- og utelivsbransjen stengte ned, ble han, som mange andre, sendt hjem i permittering.

Og der har han vært siden.

Det førte til en kraftig reduksjon i inntektene til familien, også selv om han mottok støtte fra NAV.

Pedro Gonzales (38) tok kontakt med Frelsesarmeen da han ble permittert fra restaurantjobben. Foto: Bjørn Roger Brevik

– Det har vært vanskelig. Restaurantbransjen krasjet fullstendig ned, og jeg er veldig bekymret for fremtiden der, forteller småbarnsfaren Pedro Gonzales (38).

Til slutt gikk bufferkontoen tom, og behovet for ekstra hjelp meldte seg stadig oftere.

– Vanskelig å be om hjelp

Som mange andre, synes også han det var vanskelig og skambelagt å måtte be noen om hjelp.

– Men det kommer en tid hvor man tenker at stolthet ikke kan gå over familie eller barn, forteller småbarnsfaren.

Han valgte derfor å ta kontakt med Frelsesarmeen, som gjennom hele pandemien har delt ut matkasser til personer og husstander med økonomiske utfordringer.

MOTTAR JULEHJELP: Pedro Gonzales er takknemlig for hjelpen han får hos Frelsesarmeen. Nå oppfordrer han andre til å be om hjelp, hvis de sliter økonomisk. Foto: Bjørn Roger Brevik

Det er han ikke alene om.

To av tre som oppsøker hjelp hos offentlige eller ideelle organisasjoner, gjør det for aller første gang i år, viser en fersk undersøkelse IPSOS har gjort for Frelsesarmeen.

Hjelpeorganisasjonene forteller også om en stor økning i antall henvendelser fra småbarnsforeldre som aldri før har bedt om hjelp.

– Vi opplever økt etterspørsel etter hjelp fra barnefamilier nå i forbindelse med advent og jul, og mange henvender seg for første gang, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Generalssekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, er bekymret for hvordan koronapandemien har ført til flere fattige. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun fortsetter:

– For de familiene som har levd med dårlig økonomi og fattigdom fra før, har mange fått utfordrende økonomiske situasjoner i pandemien med permitterte foreldre og ekstrajobber som faller bort.

– Skambelagt å be om hjelp

Irene Mathisen ved Frelsesarmeen i Oslo sier de har sett en dobling av antall barnefamilier som har søkt om hjelp til jul, og mange for første gang.

I fjor var det om lag 600 husstander som søkte om julehjelp hos Frelsesarmeen i Oslo. Denne julen har det vært 30 prosent flere, hele 850 husholdninger har søkt om hjelp.

Selv om flere har tatt kontakt med hjelpeorganisasjonene, er det mange som er redd for å be noen om økonomisk hjelp.

Irene Mathisen, leder av Frelsesarmeens slumstasjon på Rodeløkka Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er så skambelagt og vanskelig for mange mennesker. De som kommer her er bare toppen av isfjellet. Vi tror det er et mye større behov som vi ikke ser.

Småbarnspappa Pedro Gonzales mener det ikke skal være høy terskel for å be noen om hjelp.

– Hvis noen sitter der ute og trenger hjelp, er organisasjoner som Frelsesarmeen veldig bra. Man trenger ikke være redd for å be om hjelp. Det er en vanskelig tid vi er i, og mange er i samme situasjon, sier han.

Flere av de som tar kontakt med de ideelle organisasjonene er også mottakere av sosialhjelp fra NAV som følge av at de har blitt permittert fra arbeidsplassen.

Flere ber om økonomisk sosialhjelp

I Oslo, der arbeidsledigheten er størst, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap) at det også er en økning av unge som ber om økonomisk sosialhjelp.

Nå er nærmere 35.000 uten arbeid, og 30 prosent av disse er unge under 30 år.

Rina Mariann Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune. Foto: Aage Aune / TV 2

– Dette bildet er bekymringsverdig, både at vi har mange som står uten jobb, og at vi samtidig kan se at noen av dem er nødt til å be om sosialhjelp.

Hansen sier at de også i år har lyst ut nye midler, slik at ideelle organisasjoner blant annet kan ha flere arrangementer knyttet til jul og nyttår.

– Veldig bra at det finnes støtte til folk

Pedro Gonzales er veldig takknemlig for hjelpen han har fått fra Frelsesarmeen.

– Det er veldig bra og viktig at det finnes slik støtte, så man kan få hjelp – både til å leve og til å feire jul, sier han og fortsetter:

– Det betyr at barna får noe å spise og at vi kan feire jul.